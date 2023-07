Andreas Vittone tredicesimo nell’Xcc degli Europei di Anadia in Portogallo

La maglia di campione continentale U23 si decide con una volata a tre, che premia lo spagnolo David Campos (21’43”738), davanti al francese Adrien Boichis (21’43”879) e allo svizzero Thomas Litscher (21’44”980), tre atleti in poco più di un secondo. Miglior azzurro, 13°, a 31” dal vincitore, Andreas Vittone (Ktm-Protek-Elettrosystem; 22’15”), che al terzo giro è rimasto attardato di una ventina di secondi in un ‘imbuto’ con molti atleti costretti a fermarsi e mettere il piede a terra in attesa del lento defluire.

Oggi, seconda giornata di gara, con in palio il titolo del Team relay; sabato 8, dalle 11, l’Xco Juniores, con al via Gabriel Borre (Ktm-Protek-Elettrosystem); chiusura, domenica, alle 11 e alle 14, con l’Xco U23; sulla linea di partenza Pesse (Rdr Leynicese) e Andreas Vittone.

Programma gare . Enduro. Campionato italiano Enduro, sabato 8 (le prove) e domenica 9 luglio, dalle 8.30, a La Thuile, con tanti valdostani iscritti. A difendere il titolo tricolore ci sarà Gaia Tormena, con i colori del Centro sportivo Esercito; poi, Sophie Riva (Team Sunn French Connezion) e Emilie Polo (Guidi - RosasBike), Camilla Martinet e Camilla De Pieri (Cicli Lucchini) al femminile; Gianluca Peani (Vtt Arnad), Marco Antonini, Edoardo Franco, Antonio Carlo Franco, Nicolò Maluta (Black Arrows), Enea Allegri, Andrea Vallet (Vc Courmayeur MB) nelle varie categorie maschili. Le premiazioni previste per le 18.

Strada. Campionati italiani giovanili Strada riservato alle categorie Esordienti e Allievi, l’8 e 9 luglio, a Boario Terme (Brescia), dove sarà presente la Rappresentativa valdostana. A vestire la maglia rossonera, su indicazione del responsabile del Comitato valdostano, Philip Balestrini, anche gli atleti della nostra regione – novità della stagione – tesserati per i sodalizi degli altri Comitati. Sono sette i selezionati: Chantal Cuaz (Cicli Fiorin Cycling Team; Allievi Donne secondo anno), Mélanie Bosonin Cicli Fiorin Cycling Team; Esordienti Donne primo anno), Elisa Giangrasso (Orange Bike Team; Allievi Donne primo anno), Sofia Guichardaz (Xco Project – Francesconi Racing; Allievi Donne secondo anno); Kristian Blanc (Madonna di Campagna; Allievi secondo anno), Enea Bortolotti Barrel (Orange Bike Team; Esordienti 1), Pietro Mantasia (Xco Project – Francesconi Racing; Esordienti 2). Il programma. Sabato 8, le competizioni femminili: alle 9, Esordienti 1; a seguire, Esordienti 2 (alle 11.30), Allievi (14.30. Domenica 9, spazio ai maschi: Esordienti 1 (9), Esordienti 2 (11.30), Allievi (14.30).

MountainBike. Campionato italiano Xcc, sabato 8, e tappa conclusiva degli Internazionali d’Italia Series, domenica 9, a Chies d’Alpago (Belluno).