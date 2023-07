Tra un mese Ultramarathon e Tour du Fallère

Tra un mese esatto si correrà la quarta edizione dell’Ultramarathon du Fallère, evento con cadenza biennale che si ripresenta con un programma sportivo ancora più ricco e variegato. Sabato 5 agosto infatti, alle tradizionali prove competitive verrà aggiunta una passeggiata solidale organizzata in collaborazione con l’Associazione diabetici della Valle d’Aosta, destinataria anche del ricavato.



Il percorso, senza cronometro e aperto a tutti, misura 7,5 chilometri, presenta un dislivello positivo di 400 metri e prevede un ristoro al giro di boa. Partenza e arrivo a Saint-Oyen, in località Prenoud, da dove inizieranno e finiranno anche le tre gare.



La manifestazione, firmata Le Contrebandjé, ruota intorno all’Ultramarathon di 61 chilometri (5.000 metri di dislivello positivo), la più lunga e impegnativa dell’intero circuito Tour Trail Valle d’Aosta. Abbraccia nove amministrazioni comunali (Aosta, Avise, Gignod, Saint-Pierre, Sarre, Saint-Rhémy-en-Bosses, Saint-Oyen, Saint-Nicolas ed Etroubles) e transita dai rifugi Chaligne e Fallère, scollinando anche gli omonimi colli, oltre che dal Gran Baou e Vertosan.



Confermato anche il Tour du Fallère, che si snoda per 39 chilometri (2.700 metri di dislivello positivo) toccando Punta Chaligne, Mont Vertosan (2.822 metri di altitudine) e Tête du Bois. Anche questa prova assegnerà punti per il Tour Trail della Valle d’Aosta, che si concluderà proprio a Saint-Oyen.



Il Tour du Fallère può essere corso anche a squadre, grazie alla formula a staffetta di 3 concorrenti. Prima frazione di 12 chilometri da Saint-Oyen al rifugio Chaligne, seconda di 11 chilometri fino al rifugio Fallère, poi il tratto conclusivo di 15 chilometri per il ritorno a Saint-Oyen.



Sono otto le nazioni presenti e le iscrizioni sono aperte sul sito irunning.it. Costo di 65 euro per l’Ultramarathon, di 45 euro per il Tour du Fallère e di 105 euro per la staffetta (3 persone). Oltre al pacco gara e all’assistenza lungo il percorso, nella quota è incluso il buono pasto da usufruire nei padiglioni della sagra del Jambon alla brace, appuntamento imperdibile in programma proprio tra il 4 e il 6 agosto.