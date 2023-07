Tempo di adrenalina e polvere con grandi ospiti al bikepark di Pila in Valle d'Aosta

Dopo un inizio di stagione con il botto che ha visto la partecipazione di oltre 1.000 biker provenienti da tutta Italia nella sola giornata di apertura, sabato 24 giugno, è il momento degli eventi estivi con gli ospiti speciali del mondo della mountainbike. Per vivere esperienze a base di adrenalina e polvere nel rinomato bikepark di Pila, in Valle d'Aosta.



8/9 luglio - MTB Camp con Loris Revelli

Nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 luglio dalle 10.00 alle 13.00 gli amanti della bici dalle ruote grasse avranno modo di divertirsi e mettersi alla prova in occasione del corso gratuito di DH per bikers esperti "MTB Camp" con Loris Ravelli, campione italiano.

Durante questi due giorni si avrà modo di vivere un weekend su due ruote scoprendo i segreti del downhill e apprendendo le tecniche del campione! Per chi desidera partecipare al camp, si avrà l'opportunità di conoscere Loris Revelli, scambiare con lui esperienze e storie. Oltre ovviamente a scattare foto ricordo per far invidia agli amici che non sono venuti! Una weekend dedicato ai rider in uno dei resort più apprezzati e amati delle Alpi.

E per chi lo desidera è possibile godere di un'offerta imperdibile: si può soggiornare con formula Bed & Breakfast in uno degli hotel 3*** di Pila al prezzo vantaggioso di €130,00 a persona in camera doppia, comprensivo di due giornate di bikepass.



Per info e prenotazioni (max 15 partecipanti l corso) inviare una mail a: info@pila.it



Appuntamento anche il 12 e 13 agosto (maggiori info)