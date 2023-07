Svelato il percorso del Campionato Italiano di Enduro mountain bike 2023 a La Thuile

Campionato Italiano è la più importante gara del panorama nazionale, con al via tutti i più forti atleti della disciplina a caccia della maglia e del titolo. E’ una gara unica nel suo genere; tutti hanno una e una sola chance per giocarsi al meglio le carte a disposizione e ogni singolo errore costa carissimo. La tensione ad un Campionato Italiano è sempre alta e la si percepisce sin dalle prove. Non è una gara come le altre, la posta in palio è il prestigio, piazzarsi bene o addirittura uscirne vincitori con indosso la maglia può cambiare la carriera di un rider aumentandone la fiducia, la grinta e perchè no, anche il valore sul mercato.

Per questo motivo quando il Campionato Italiano arriva in una località in grado di offrire un percorso gara altamente tecnico e spettacolare come La Thuile, la competizione e lo spettacolo si accendono.

“Mi aspetto un Campionato Italiano di livello dove chi è più in forma riesce a fare la differenza. A La Thuile i sentieri sono tecnici ma anche molto fisici. Personalmente adoro girare qui, è sempre stata una delle mie corse preferite. Mi è piaciuta tantissimo l’edizione 2019 e non vedo l’ora di correrci nuovamente” dichiara l’attuale Campione Italiano in carica Tommaso Francardo Ancillotti Vittoria Factory Team.

Il percorso gara 2013 si sviluppa in parte su un mix di sentieri del bike park e in parte sul versante opposto delle miniere. La prima prova speciale (circa 2km per 500 m di dislivello) si compone di sezioni di Muret-Fresa-Tombeau con la risalita servita dall’impianto Bosco Express. La seconda speciale (2,5km per 400m di dislivello) si trova in zona miniere e corre su gran parte del famoso tracciato Col Croce, raggiunto stavolta a pedali con una salita di quasi 500 m di dislivello per 5 km di lunghezza fino a zona Foillex Superiore. La terza PS (2,5km per 530 m di dislivello) corre sulle sezioni centrale e bassa di Cambogia e viene raggiunta prendendo i due impianti Bosco Express e Chalet Express e poi percorrendo un divertente trasferimento in discesa, anche lungo singletrack, fino all’inizio del tratto cronometrato. La quarta PS ripercorre il tracciato di PS1 con sprint finale e arrivo nel bel mezzo del paddock (download traccia).

I giovani delle categorie Esordienti e Allievi percorreranno un tracciato ridotto che si sviluppa su PS3 e PS4.

Durante il tardo pomeriggio del sabato tutti sono invitati presso il piazzale delle funivie per un evento nell’evento. Ad animare il programma che prevede venerdì track walk, sabato prove libere e domenica gara, infatti, andrà in scena il Campionato Italiano STIHL TIMBERSPORTS di taglio con ascia sega e motosega, uno spettacolo pazzesco che merita di essere visto in compagnia degli amici e di una buona birra.

Per tutti gli accompagnatori e appassionati che non prenderanno parte alla gara ricordiamo che il bike park rimarrà aperto e fruibile lungo gli altri sentieri non interessati dalla competizione.