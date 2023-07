Mountain bike: Andreas Vittone centra la top ten ed infiamma la Val di Sole, bene Chiara Teocchi ed Alessio Agostinelli.

L’attesissimo weekend di coppa del mondo è arrivato a far risplendere su Comezzadura l’impronta dei migliori bikers al mondo. Come sempre in Val di Sole ad attenderci c’erano migliaia di tifosi pronti ad incitare i nostri atleti e noi, non ci siamo fatti trovare impreparati per l’importante occasione. Tra gli U23, una nutrita compagine di colori bianco arancio pronti a darsi battaglia per tenere alto i colori dell’italia tra cui Andreas Vittone, Michael Pecis, Marco Betteo ed il ritrovato Yannick Parisi. Tra gli Elite presenti al via Chiara Teocchi e Alessio Agostinelli.

Dopo aver chiuso la gara short track di giovedì in settima posizione Andreas Vittone si guadagna l’attenzione dei numerosi media presenti e le speranze del pubblico per la gara conclusiva di domenica.

Andreas non parte benissimo, paga i primi due giri non molto brillanti, un problema che sta cercando di risolvere in vista anche degli imminenti europei e mondiali. A metà gara la situazione si infiamma e si attesta in quinta posizione cercando di trainare gli inseguitori. Una posizione che fa sognare e che fa scaldare il pubblico presente che lo acclama, capisce però che non riesce a raggiungere i primi e che le gambe non rispondono al meglio, si attarda e conclude in nona posizione, primo tra gli italiani.

Marco Betteo e Michael Pecis sono in posizione arretrata in griglia, danno il massimo trasportati dal pubblico di casa e concludono la loro gara in sessantaseiesima e settantottesima piazza. Yannick Parisi, al rientro da un lungo stop dovuto ad un infortunio paga ancora un po’ la lontananza dai campi di gara e si ritira per un problema fisico.

Il secondo appuntamento del giorno è dedicato alle donne Elite. Ai nastri di partenza la nostra Chiara Teocchi a bordo della sua KTM SCARP. Chiara ha come suo punto di forza la partenza, nonostante la gara di short track che assegna le posizioni l’abbia un po’ ostacolata si fa subito notare tra le big di giornata attestandosi tra le prime venti.

Il ritmo è fin da subito forsennato, una caduta nel corso della gara le fa perdere alcune posizioni. Chiara non demorde, tiene fede al suo impegno e chiude in trentatreesima posizione con la consapevolezza di avere le carte in regola per poter combattere con le prime.

La lunga giornata all’insegna dello sport mondiale si svolge al termine con la prova più attesa, quella degli uomini Elite. Al via il nostro Alessio Agostinelli che sta attraversando un periodo di forma che lo ha fatto ben figurare nelle ultime prove di coppa del mondo. Parte piuttosto male a causa della posizione arretrata, rimane chiuso nel gruppo dovendo mettere il piede a terra, al primo passaggio si ritrova in cinquantesima posizione assoluta. Giro dopo giro esce l’esperienza e la tecnica su un circuito che ama particolarmente. Il ritmo è quello di coppa del mondo, dove non si fanno sconti e dove nessuno è tuo amico. Alessio passa diversi atleti, verso il terzultimo giro si attesta in quarantesima posizione, un gran balzo in avanti.

All’ultimo giro incitato dalla folla cambia il suo passo innestando quella marcia in più che è regalata dal pubblico di casa che ti sostiene e ti chiama a gran voce. Chiude la sua migliore prova di stagione in trentottesima posizione, ben fatto.

“Abbiamo atteso molto questa prova di coppa del mondo. Correre in casa è veramente un’esperienza impagabile. Sentire gridare il nome degli atleti, tifare ed incitare è veramente emozionante. Avevamo gli occhi puntati questo weekend ed abbiamo fatto un po’ di rumore tra i media che davano il nostro Andreas Vittone tra i papabili del podio. Ha centrato la top ten, arrivando in nona posizione, va bene così.

La stagione è ancora lunga e le soddisfazioni che non ci stanno mancando nel corso di questo anno, arriveranno ancora. Adesso siamo concentrati sugli europei junior ed Under 23, poi ci saranno i mondiali.

Stiamo mettendo sotto torchio le nostre KTM SCARP che si stanno comportando alla grande. Con l’aggiunta dei nuovi componenti come i cerchi MAVIC, i reggisella telescopici CAMPA BROS e le gomme SCHWALBE siamo riusciti a limare anche il peso complessivo di questa già leggerissima MTB, che dire una bicicletta mondiale!"

Questo quanto dichiara il patron Fabrizio Pirovano arrivato ad incitare i suoi atleti in Val di Sole.