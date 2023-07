Ciclismo: Giornata magica di Martina Berta, seconda in Coppa del Mondo in Val di Sole (TN)

Una grande giornata per i biker rossoneri, oggi, a Comezzadura, in Val di Sole (Trento), sede di tappa della Coppa del Mondo di Cross country. Dopo una prova di altissimo livello, Martina Berta ha conquistato il secondo gradino del podio; in mattinata, ancora una conferma di Andreas Vittone, dove coglie un altro piazzamento nei migliori dieci della classifica.

Negli Elite Donne, prova di forza dell’olandese Puck Pieterse (Alpencin; 1h 19’49”), al comando sin dal primo metro e brava a controllare le inseguitrici che, dal secondo in giro, il gruppetto si riduce a quattro unità, con Martina Berta spesso al comando, la francese Pauline Ferrand-Prevot, l’austriaca Laura Stigger e la svizzera Alessandra Keller. Dal terzo giro, a comandare sono Berta e Ferrand-Prevot, transalpina che al penultimo giro, nel tratto tecnico cade; Martina Berta (Santa Cruz Rockshox Pro Team; 1h 20’41”) non si giro più, aumenta ancora l’andatura e, dopo l’arrivo solitario di Pieterse, percorre il rettilineo d’arrivo in totale solitudine per salire sul secondo gradino del podio, con un ritardo dalla vincitrice di 52”; terza l’australiana Rebecca Anderson (Primaflor; 1h 20’49”).

Negli Under 23, la vittoria è andata al canadese Carter Woods (1h 08’57”), che ha preceduto il francese Adrien Boichis (1h 09’28”) e lo statunitense Riley Amos (1h 09’42”). Non brillantissimo nei primi due giri, è bravo a gestire il resto della gara e concludere nono, attardato di 1’16” dal vincitore e a mezzo minuto dal podio, Andreas Vittone (Ktm-Protek-Elettrosystem; 1h 10’13”), che con il risultato odierno consolida l’entrata nella ‘Top ten’ del ranking mondiale di categoria. Dopo due mesi di inattività e un periodo di allenamento in altura, distante dalla condizione migliore, non ha concluso la gara Yannick Parisi (Ktm-Protek-Elettrosystem).

Mountain bike

Va al colombiano Diego Alfonso Arias Cuervo (2h 36’53”) l’edizione 2023 dell’Assietta Legeng, Marathon di MountainBike, di 63 km, con partenza e arrivo al Sestriere. Il portacolori della Hubbers – Polimedical ha preceduto, di 12e 13” Gioele De Cosmo (Scott REcing; 2h 37’05”) e Dario Cherchi (Ktm Brenta Brakes; 2h 37’06”). In 31° posizione, 3° M2, Cristian Lucia (Cicli Lucchini; 2h 59’35”); 34° Alessandro Saravalle (Silmax; 3h 01’40”; 12° Elite); 82° Thierry Grivel (Silmax; 3h 18’44”; 12° Under 23); 256° Davide Impieri (Cv Courmayeur MB; 4h 02’35”; 33° M4); 275° Gerard Pomat (Team Benato; 4h 08’39”; 37° M4).