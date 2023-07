Ciclismo: San Francesco VDA protagonista a Daolasa

Quarta tappa di Coppa del Mondo Xco e Xcc, a Daolasa di Commezzadura, in Val di Sole (Trento) ed ennesima ottima prestazione di Andreas Vittone, che centra la ‘Top ten’ negli Under 23 nello Short track e, con essa, la prima fila del Cross country di domenica.

Ritmi subito alti per la competizione maschile e, al quinto degli otto giri previsti, quattro rider prendono un leggero vantaggio sugli inseguitori, con il gruppo dei quaranta partenti che inizia a sgranarsi. Volata a quattro a contendersi il podio e a spuntarla è il canadese Carter Woods (19’53”), a precedere di uno e due secondi il duo francese Luca Martin (19’54”) e Adrien Boichis (19’55”), con quarto, anche lui attardato di 2”, lo statunitense Riley Amos (19’55”). Chiude a 18” dal vincitore in ottava posizione Andreas Vittone (Ktm-Ptotek-Elettrosystem; 20’11”), conquistando il diritto di partire in prima fila nel Cross country di domenica.

Al femminile, lotta a due per la vittoria e successo finale della svizzera Ronja Blochlinger (19’31”) a precedere la danese Heby Sofie Pedersen (19’37”) e terza la francese Noemie Garnier (20’07”). Al 19° e 20° posto le due azzurre Sara Cortinovis e Lucia Bramati; in 37° posizione Gaia Tormena (Gs Lupi Valle d’Aosta).

Il programma. Oggi, alle 17.45 l’Xcc Elite Donne, con al via Martina Berta (Santa Cruz Rockshox Pro Team); domenica, dalle 8.30 l’Xco U23 Donne, con iscritta Nicole Pesse (Rdr Leynicese Italia Factory Team); alle 10.30, l’Xco U23 maschile, con Andreas Vittone e Yannick Parisi (Ktm-Protek-Elettrosyste) e, alle 13, l’Xco Elite Donne, con al via Martina Berta.

Pista

Riunione su pista, mercoledì pomeriggio e sera, al Velodromo Francone di San Francesco al Campo, Omniun – quattro prove per gli Allievi, tre per gli Esordienti - del Campionato regionale giovanile su Pista, con al sei ‘pistard’ valdostani, che hanno conseguito brillanti risultati.

Negli Allievi – Scratch, Race time, Eliminazione e Point Race – vittoria di Juliam Bortolami (Gb Junior; 147 punti). Al 13° posto Kristian Blanc (Madonna di Campagna; 54); 17° e 18° Fabien Borre (Cicli Lucchini; 36) e Thierry Philippot (Gs Lupi Valle d’Aosta; 32). Al femminile, successo di Rebecca Fiscarelli (Cicli Fiorin Cycling Team; 142 punti). Chiude in sesta posizione Kristel Arcodia (Gs Lupi Valle d’Aosta; 93).

Negli Esordienti – tre prove, Time race, Eliminazione, Point race -, ottimo quarto posto finale di Joel Philippot (Gs Lupi; 66 punti), preceduto da Mattia Moretti (Rostese; 103), Filippo Gallo (Esperia Piasco; 80) e Manuel Roccia (Cicli Fiorin Cycling Team; 72) e altrettanto brillante, ottavo, Enea Bortolotti Barrel (Orange Bike Team; 56).