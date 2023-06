Golf: Mirko Pascale brilla ai Giochi Mondiali estivi Special Olympics

I Giochi Mondiali estivi Special Olympics di Berlino, svolti dal 17 al 25 giugno, hanno visto atleti provenienti da 190 paesi cimentarsi in 26 discipline sportive. La delegazione italiana è rientrata con un ricco medagliere: 23 ori, 29 argenti e 24 bronzi. Nella delegazione era presente anche Mirko Pascale, atleta di Golf del Team Ecole du Sport di Courmayeur, che si allena presso il Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses.

La prima volta di un atleta valdostano ai giochi mondiali estivi ha coinciso anche con una prestigiosa medaglia di bronzo, a segnalare la crescita di un vivace movimento valdostano, che ha visto anche la convocazione di un secondo atleta, Martina De Siena, ai giochi mondiali invernali, nella disciplina dello sci nordico che si sarebbero dovuti svolgere in Russia, annullati a causa della guerra. Domenica 2 Luglio il Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses organizza la Team Cup, che diventa l’opportunità per festeggiare l’atleta valdostano. Lo spirito della manifestazione sportiva è quello di valorizzare il concetto di "team" nelle sue varie connotazioni; team come "insieme", valore promosso attraverso uno sport, il golf, tendenzialmente individuale per definizione.

Per l'occasione si disputerà una gara a squadre di 4 giocatori i quali contribuiranno, ognuno in base alle sue abilità e capacità, al raggiungimento dell'unico score. Il Golf Club ha fatto proprio il concetto di squadra e su queste basi continua a costruire i suoi progetti. Paese, Staff, Soci sono stati i gruppi oggetto delle prime tre edizioni, mentre la gara di quest'anno è dedicata al "team" di atleti con disabilità dell’Ecole du Sport.

Quella tra Golf Club e Associazione aspert ed Ecole du sport è una collaborazione ormai decennale che ha dato vita a numerosi progetti sociali: “Il golf club ci ha accolti, ha sposato il progetto del golf ma ha sostenuto anche numerose altre iniziative tra cui la nascita della fondazione di partecipazione Lymph Foundation. Ci sentiamo a casa, ci sentiamo parte di una bella famiglia” ha affermato Andrea Borney, direttore dell’Ecole du Sport e Presidente di Lymph Foundation.