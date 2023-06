Enduro: al Campionato Italiano 2023 protagonista il Monte Bianco

Tutto è pronto per l’attesissimo Campionato italiano Enduro, che torna per la seconda volta in Val d’Aosta a La Thuile, dopo il grande successo dell'edizione del 2019. L'evento si terrà il prossimo 8-9 Luglio, e vedrà i migliori atleti italiani della disciplina sfidarsi sui sentieri alpini del La Thuile Bike World, alla ricerca del titolo di Campione e Campionessa nazionali e dell'ambita maglia tricolore.

Il percorso, che sarà ufficialmente annunciato lunedì 3 Luglio, si svilupperà su quattro prove speciali, coprendo una distanza totale di circa 30 km con un dislivello di 2.500 metri. Qualsiasi siano i trail scelti per la gara dall’organizzazione certamente non mancheranno passaggi tecnici, ripidi e contro pendenze caratteristiche di La Thuile e del suo ambiente naturale. Questi elementi abbinati alla quota e alla generale lunghezza delle speciali, sono in grado di esaltare le abilità tecniche e la resistenza fisica dei concorrenti premiando il pilota più completo. La gara utilizzerà anche gli impianti di Funivie Piccolo San Bernardo, per coprire un maggiore dislivello e offrire una dose extra di divertimento.

Le prove ufficiali si terranno il sabato 8 Luglio, seguendo il nuovo regolamento federale che si è allineato agli standard internazionali. Questo regolamento prevede un'unica run per ogni prova speciale, consentendo l'equità e il fair play tra i partecipanti. Il venerdì sarà dedicato al Track Walk, un'opportunità per esplorare a piedi il percorso e prendere confidenza con tracciati e terreno. Durante il Track Walk, gli enduristi potranno analizzare attentamente il percorso, individuare punti critici e pianificare le strategie migliori. Questa fase preliminare è essenziale per una preparazione accurata delle prove ufficiali del giorno successivo.

Le iscrizioni alla gara saranno aperte fino al 4 Luglio, tramite il fattore K, mentre il pagamento della quota di iscrizione potrà essere effettuato direttamente in loco. Per gli Esordienti e gli Allievi, che effettueranno una versione della gara più corta, non ci sarà costo di iscrizione, ma dovrà essere acquistato il bike pass per i giorni di utilizzo. Qui tutti i dettagli.

Un fine settimana di grande spettacolo tecnico e agonistico al cospetto del Monte Bianco, uno scontro di altissimo livello, giusto per assegnare gli ambiti titoli di Campioni Italiani.

I campioni in carica delle categorie Elite sono il ligure Tommaso Francardo e la valdostana Gaia Tomena entrambi reduci dall’appuntamento di UCI Enduro World Cup in Val di Fassa Trentino dove però a spiccare con un ottimo secondo posto tra le U21 è stata un'altra valdostana, Sophie Riva che dichiara: “A La Thuile mi aspetto di trovare dei veri sentieri da enduro, super naturali, con terreno montano, dislivelli importanti e panorami pazzeschi. Amo la mia regione e mi diverto sempre un sacco quando giro qui”

Il sistema di cronometraggio è affidato alla società OTC e il pubblico potrà seguire l'evolversi della gara tramite i risultati in tempo reale anche da remoto, mentre in zona palco con il commento dello speaker Stefano Cinotti.

Sempre per il pubblico sabato 8 Luglio, dalle 16:00 alle 22:00 è in programma lo straordinario show del Campionato Italiano STIHL TIMBERSPORTS, dedicato al taglio con ascia, sega e motosega. Questo spettacolo è gratuito e promette uno show adrenalinico e scenografico, esattamente quello che ci vuole per allentare un po’ la tensione ammirando la destrezza degli atleti coinvolti nell’utilizzo di diversi strumenti da taglio. Saranno anche presenti buvette e street food per rifocillarsi dopo la giornata di prove.

L'invito a tutti gli appassionati che saranno presenti è anche quello di fare il tifo. In un evento così significativo, dove ogni partecipante darà il massimo delle proprie energie, anche il calore del pubblico a bordo pista può fare la differenza nel perseguire il prestigioso titolo di Campione Italiano Enduro 2023.

