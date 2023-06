Ciclismo: Vittone, Borre e Lanfranchi difenderanno i colori azzurri della nazionale italiana in Portogallo per i campionati europei xc.

Visti i brillanti risultati dei nostri giovani atleti il ct della nazionale Mirko Celestino ha deciso di puntare gli occhi sul nostro team per attingere ad alcuni dei promettenti atleti che cercheranno di lottare per l’importante titolo europeo.

Non solo, tra gli U23 la scelta è ricaduta su Andreas Vittone che in coppa del mondo ha sempre ben figurato negli ultimi appuntamenti conquistando di diritto la convocazione alla sfida europea.

La gara si svolgerà in Portogallo dal giorno primo al 3 di Luglio, ad Anadia, su un circuito molto tecnico che metterà a dura prova sia gli atleti che le nostre KTM Scarp Prime che ben si stanno comportando in ambito mondiale.



“Siamo soddisfatti di poter essere un vivaio per giovani e talentuosi atleti. Per noi è un importante vanto essere scelti per rappresentare l’Italia ai campionati Europei. Ragazzi mettetecela tutta e fateci sognare”, questo quanto dichiarato dal patron Pirovano Fabrizio.