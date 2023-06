Tour de France 2023: La Grande Boucle freme, con Vingegaard e Pogačar pronti a sfidarsi ancora

Mentre il mondo del ciclismo piange ancora la morte di Gino Mäder al Giro di Svizzera, dopo che la Corsa Rosa ha coronato Primož Roglič, è la volta del re dei Grandi Giri, il Tour de France edizione 110. Dall’1 al 23 luglio 2023 scatta la Grande Boucle, con partenza in terra basca a Bilbao e arrivo, come da tradizione, a Parigi sugli Champs Élysées.

22 squadre, 3.404 chilometri, 21 tappe di cui una sola cronometro con scalata finale, quattro arrivi in salita, 30 gran premi della montagna (sette in più del 2022): serviranno gambe e cuore da grimpeur. Un percorso che sembra sorridere agli scalatori.

Ancora loro, il danese Jonas Vingegaard e lo sloveno Tadej Pogačar, come nel 2021 e nel Tour de France 2022, di cui è possibile rivivere il dietro le quinte nella serie tv Netflix Tour de France Unchained, rilasciata l’8 giugno, con il punto di vista di otto formazioni tra cui la Jumbo-Visma della maglia gialla.

Pogačar, che ha appena stravinto i campionati nazionali a cronometro in Slovenia e al Tour trionfò nel 2020 e nel 2021, vuole vendetta: 2'43' a separarli in classifica l’anno scorso. Cerca la conferma invece Vingegaard, che ha appena dominato il Giro del Delfinato, con il ventiquattrenne della UAE Team Emirates assente per infortunio spettatore interessato.

Se la classifica UCI scolpisce Pogačar in vetta, seguito da Remco Evenepoel e Wout Van Aert, con Vingegaard solo quarto, i confronti a distanza in stagione hanno visto i due sfidanti sempre protagonisti e in battaglia per la vittoria.

Pogačar nel 2023 ha conquistato la Clásica Jaén Paraiso Interior, la Parigi-Nizza, la Vuelta a Andalucía, il Giro delle Fiandre, l'Amstel Gold Race e la Freccia Vallone, con caduta e ritiro alla Liegi-Bastogne-Liegi. Il rivale ventiseienne oltre al Delfinato ha infilato il Gran Camiño e il Giro dei Paesi Baschi. Nell’unico testa a testa a vincere è stato lo sloveno: Pogačar primo a marzo sull’arrivo di Nizza, il danese terzo.

La prima settimana si chiude in bellezza domenica 9 luglio con arrivo in vetta allo storico Puy de Dôme, conquistato nel 1952 da Fausto Coppi. Era da trentacinque anni che una tappa del Tour non si concludeva qui, sul vulcano spento nel cuore del Massiccio centrale, e allora, nel 1988, vinse il danese Johnny Weltz. Il traguardo è al termine di una salita di 13,3 km con pendenza media del 7,7%, ma con tratti molto duri nella seconda parte. In ricognizione pre-gara sulla vetta vulcanica Vingegaard ne ha parlato così: «È allo stesso tempo durissima e bellissima, sarà una giornata impegnativa».

Le tappe del Tour del France

Sabato 1° luglio – 1ª tappa: Bilbao-Bilbao, km 182