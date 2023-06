Cime Bianche, Paolo Garindo protagonista a Fiéry

Promossa e sostenuta l'iniziativa dal CAI/Club Alpino Italiano e dall’associazione "Ripartire dalle Cime Bianche, per la salvaguardia del Vallone delle Cime Bianche, e per farne conoscere il valore, che non ha prezzo.



sabato 1° luglio ci sarà l'vento in programma A Fiéry Paolo Garindo risponderà alle domande dei giornalisti sul senso della sua performance, con protagonista Paolo Garindo.



Un Ultra ECO – Trail SOLO propostoci da Paolo Garindo, mountain runner per passione.

Ore 2.00 – Partenza da Alagna

Fra le 9.00 e le 10.00 – Arrivo al Colle Superiore delle Cime Bianche

Fra le 11.00 e le 12.00 – Stop a Fiéry per Incontro Stampa (possibilità di ristoro presso il Petit Bar)



L’intento di Garindo è di sottolineare l’immensa bellezza ed unicità del Vallone delle Cime Bianche e metterne in evidenza, oltre all’assoluta fragilità, il pericolo incombente di perdere irrimediabilmente un luogo che incanta e meraviglia.



La prossima sfida, ancora nel nome delle Cime Bianche

Per Paolo sarà un allenamento per le gare e sfide successive. Fra queste il TOR Solo in totale autosufficienza con partenza da Courmayeur alle 12.00 del 27 agosto e passaggio nel Vallone delle Cime Bianche alle prime luci dell’alba del 31 agosto per fare ritorno a Courmayeur il 2 settembre. ll percorso del Tor non passa per il Vallone, ci passa solo il Tor des Glaciers.



Garindo ha deciso di passare per il Vallone proprio per sottolinearne la grande bellezza e il grande valore.