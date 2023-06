Pioggia di novità per “La Vapelenentse” del 12 luglio

Dopo il successo della cronoscalata Introd - Les Combes, tornata ad animare il calendario delle martze a pià, l’Asd Inrun da settimane è all’opera per preparare il secondo appuntamento in programma, “La Vapelenentse”.

Tantissime le novità per la gara di mercoledì 12 luglio, che rompe con il passato e si presenta in una veste inedita. Cambia innanzitutto l’intero percorso, che quest’anno si snoderà prevalentemente su terreni sterrati. La seconda prova del campionato regionale di corsa in montagna Fidal misura 7 chilometri, ha un dislivello di 200 metri ed è aperta ai podisti delle categorie Junior, Senior e Master.

Abbinata alla martze a pià, nasce una passeggiata non competitiva di 3 chilometri. “La camminata del cuore” avrà un risvolto benefico, il ricavato sarà devoluto alla “Casa di sabbia”, Onlus creata per aiutare le famiglie con bambini con disabilità.

“La Vapelenentse” inoltre, non si svolgerà più in concomitanza con l’omonima sagra. Per cena dunque niente più piatto della tradizione, ma un vero e proprio street food, con tante prelibatezze da degustare nell’area del piazzale Attilio Rolando. A seguire premiazioni e dj set.

Durante la serata verrà inoltre assegnato il premio Grand Prix Technosport, riservato ai concorrenti che hanno partecipato ad almeno una delle quattro tappe del circuito Soirée Vertikal, alla cronoscalata Introd - Les Combes e a “La Vapelenentse”.

Le iscrizioni alla prova competitiva e alla passeggiata solidale sono aperte sul sito irunning.it, fino a lunedì 10 luglio (ore 24). A differenza delle altre gare Avmap, non si tratta di pre-iscrizioni ma di vere e proprie iscrizioni, che potranno essere effettuate solo online ed entro i termini stabiliti. Non verranno accettate richieste last minute sul posto. I pettorali hanno un costo di 10 euro. Alle 18 la partenza della non competitiva, alle 19 della 7 chilometri che assegnerà punti per il campionato regionale delle martze a pià.