Atletica: Cogne, sei atleti in gara a Caorle

Dopo la bella e più che positiva esperienza delle pattuglia valdostana in terra campana nei tricolori all’aperto della categoria Promesse, disputati nello scorso fine settimana ad Agropoli che hanno fruttato due prestigiose medaglie, il 23, 24 e 25 giugno si disputano a Caorle i Campionati Italiani Allievi, evento che coinvolge i migliori 16 e 17enni d’Italia. Sono oltre 1200 gli iscritti in rappresentanza di circa 300 società per una tre giorni in terra veneta che accoglierà anche sei ragazzi valdostani, tutti tesserati per l’Atletica Cogne Aosta.

Si tratta di quattro individualisti, due ragazze e altrettanti ragazzi, con questi ultimi che assieme ad altri due compagni parteciperanno anche alla staffetta del miglio, la 4x400 maschile. Sulla carta le posizioni di vertice sono lontane, ma questa esperienza sarà certamente formativa in quanto per crescere è certamente meglio patire contro i forti che passeggiare contro i più deboli.

La prima a calcare l’impianto da otto corsie dello stadio Chiggiato è la velocista in canotta verde Nicole Dellio, aostana classe 2007, al primo anno nella categoria, che vivrà un’importante e prestigiosa esperienza confrontandosi con il meglio delle under18 della velocità, tra le quali certamente tra qualche anno spiccheranno alcune delle frecce azzurre. Nicole, che il giorno dopo, sabato 24 giugno, festeggerà il compleanno dei suoi 16 anni, venerdì alle ore 11:00 e sarà una delle 30 iscritte alle batterie dei 100 metri. Difficile partendo dal fondo, avendo con 12”50 l’ultimo tempo di iscrizione, immaginare che la giovane sprinter aostana possa guadagnarsi uno dei 16 posti delle finali A e B, ma sarà comunque importante esserci e vivere questa esperienza in maniera piena.

In pista nella prima delle tre giornate ci sono anche Martina Milani ed Etienne Mappelli, coetanei (classe 2007) entrambi a poche settimane dal festeggiare il loro 16esimo compleanno ed entrambi in gara nella prova dei 2000 Siepi. Il programma orario delle gare prevede l’appuntamento fissato per venerdì alle 18:10 per la prova maschile e alle 18:35 per quella femminile. Martina, di Gressan, è tra le 41 partecipanti e grazie al 7’47”59 corso a fine maggio parte dal 21esimo tempo. Etienne, di Aosta, parte dal 32esimo tempo su 36 iscritti, grazie al 6’32”62 ottenuto anche lui circa un mese fa.

Il quarto e ultimo individualista sarà impegnato nel pomeriggio di sabato 24 giugno; si tratta del mezzofondista veloce, residente ad Aymavilles, Gabriele Saba. Impegnato in una delle serie degli 800 metri Gabriele, classe 2006, anche se i 17anni arriveranno solo a fine dell’anno, ha il 23esimo tempo di iscrizione, nella nutritissima prova che vede iscritti ben 50 atleti. Il personale di 1’57”98 ottenuto a fine aprile lo pone nel mezzo dei partecipanti.

Domenica 25 giugno, a chiudere la tre giorni, alle 12:55, calcheranno la pista dello stadio Chiggiato i verdi aostani iscritti nella staffetta 4x400. Tra le 41 formazioni attese, la Cogne si presenta con il 26esimo tempo e il quartetto è composto da Luca Biondi, Andrea Carrozzino, Etienne Mappelli e Gabriele Saba che hanno come iscrizione il tempo di 3’35”19.