Atletica: Trofeo CONI al Crestella di Donnas

Sabato scorso si sono ritrovati al Crestella di Donnas i giovani atleti della categoria Ragazzi, impegnati nella quarta prova del Grand Prix, ma stimolati anche dall’appuntamento che ha definito i qualificati per la finale nazionale del Trofeo Coni che si terrà dal 21 al 24 settembre a Matera. Biglietto riservato ai sei vincitori delle tre prove del tetrathlon, coniugato al femminile e al maschile. A guadagnare la trasferta settembrina in Basilicata sono: Francesca Ticchio (Pont Donnas), Margot Pitet (Pont Donnas), Carola Rosazza Buro (Calvesi), Armin Blanc (Calvesi), Thierry Cretier (APD Pont St Martin) e Christophe Vierin (Calvesi).

Alla fase regionale di Donnas non ha mancato il presidente del Coni regionale Jean Dondeynaz che ha premiato i protagonisti della riunione. Il Tetrathlon A ha visto i protagonisti impegnati nelle prove dei 60mt, alto, peso e 600mt. In campo femminile Francesca Ticchio (Pont Donnas) si è imposta con 2175 punti, con alle sue spalle Amelia Dovina (Cogne) con 2063 e Mya Canalini (Calvesi) capace di chiudere con 1889 punti. La vincitrice ha collezionato questi risultati individuali: 8”91 sui 60mt, 1m24 nell’alto, 6m50 nel peso, 2’02”42 sui 600mt.

Nello stesso poker di prove, ma al maschile, si è largamente imposto Armin Blanc (Calvesi) che ha ottenuto 2143 punti, staccando nettamente gli altri partecipanti, con podio completato da Christian Ropele (Calvesi) 1452 punti e Mohamed Alaa Saib (Cogne) 1365 punti. Non sono sfuggite ad Armin le vittorie individuali con 8”69 sui 60mt, 1m33 nell’alto, 8m34 nel peso e 1’44”05 sui 600mt.

Il Tetrathlon B ha visto i protagonisti impegnati su 60mt, lungo, vortex e marcia 1000mt. La prima posizione, al femminile, non è sfuggita a Margot Pitet (Pont Donnas) che con 1761 punti ha ottenuto il miglior score, con podio completato da Anna Albiero (Calvesi) 1574 punti ed Eva Zoppo Ronzero (Pont Donnas) che ha ottenuto 1568 punti. La vincitrice ha collezionato i seguenti parziali: 9”26 sui 60mt, 3m38 nel lungo, 15m91 nel vortex, 6’11”78 nei 1000mt di marcia. A livello maschile abbastanza combattuta la sfida nel “B” che alla fine ha visto imporsi Thierry Cretier (APD Pont St Martin) con 1724 punti, precedendo Tobia Boldrini (Calvesi) secondo con 1680, terzo Ares Solovyov (Calvesi) 1637. Thierry per aggiudicarsi la trasferta di Matera ha corso i 60mt in 8”88, ha saltato nel lungo 4m17, ha lanciato il vortex a 30m32 e chiuso i 1000mt di marcia in 5’56”43.

Serrata la sfida per la vittoria nel Tetrathlon C femminile, con le quattro prove di: 60hs, lungo, peso e 600mt, mentre al maschile il vincitore non è mai stato in discussione. Soli 25 punti hanno separato la prima classificata, Carola Rosazza Buro (Calvesi) che ha chiuso con 2378 punti ed Eleonora Dellio (Cogne) seconda con 2353. Più staccata Annachiara Rolfini (Pont Donnas) che ha completato le prove collezionando 2095 punti Stesso risultato tra Carola ed Eleonora nel lungo (4m01), la differenza a favore dell’atleta di casa è stata il getto del peso dove con 7m27 la vincitrice si è staccata (6m35 per Eleonora). 4 centesimi in più sui 60hs (10”50 per Carola, 10”46 per Eleonora) e poco più di 2 secondi in più sui 600mt (2’02”17 per Carola, 1’59”41 per Eleonora) non sono bastati alla seconda classificata per sopravanzare la vincitrice.

Senza storia la prova “C” al maschile dove Christophe Vierin (Calvesi) ha concluso con 2432 punti, lasciandosi alle spalle Tobias Colajanni (Calvesi) 1722 e Thomas Thomasset (Cogne) 789 punti. Christophe si è imposto nelle quattro prove singole: 10”15 sui 60hs, 4m50 nel lungo, 9m20 nel peso e 1’44”37 sui 600mt.