Trail: Il Vertical Saint-Marcel a Xavier Chevrier e Maddalena Somà

Sabato di corsa sui sentieri di Saint-Marcel, dove si è svolta la gara di sola salita inserita come da tradizione nel programma di Prosciuttiamo e valida per il circuito regionale Défi Vertical. Sono stati 268 i concorrenti che hanno deciso di sfidarsi sull’ascesa di 7.5 chilometri, con un dislivello positivo di 1.268 metri. Successi di Xavier Chevrier e Maddalena Somà.





Firma prestigiosa in ambito maschile: il valdostano Xavier Chevrier, argento a squadre ai recenti Campionati Mondiali di Innsbruck, ha vinto la prova assoluta. Si tratta del terzo successo consecutivo per il portacolori dell’Atletica Valli Bergamasche Leffe, che ha chiuso in 53’12”, lasciando a poco più di un minuto Dennis Brunod (54’15”) e Mathieu Brunod (54’19”). Quarta posizione per Enzo Mersi (55’49”) e quinta per Matteo Siletto (56’30”).

Ad aggiudicarsi la prova femminile è stata la piemontese Maddalena Somà, quattordicesima assoluta in 1 ora 02’05”. Alle sue spalle la lombarda Benedetta Broggi, all’arrivo in 1 ora 02’45” e la valdostana - più volte protagonista nelle gare di casa - Emilie Collomb, in 1 ora 07’55”. Quarta e quinta piazza per altre due atlete valdostane, Beatrice Bastrentaz (1 ora 08’45”) e Jessica Gerard (1 ora 09’30”).





Dopo tre fine settimana consecutivi di gare, i circuiti Tour Trail Valle d’Aosta e Défi Vertical si fermano per un mese. La prossima prova in calendario si svolgerà il 29 luglio, quando si correrà il Vertical Courmayeur Mont Blanc sul tracciato che dal paese condurrà sulla terrazza di Punta Helbronner. Iscrizioni su wedosport.net.

Sabato 5 agosto appuntamento a Saint-Oyen per l’Ultramarathon du Fallère, ultima tappa del circuito Tour Trail Valle d’Aosta. A disposizione la 61 chilometri oppure la 39 chilometri che potrà essere corsa individualmente oppure a staffetta di tre concorrenti. Iscrizioni su irunning.it.

Dopo le prime quattro prove (Castle’s, Traverse, Pink, Licony) a comandare sono Camilla Calosso (85,73 punti) e Lorenzo Rostagno (92,32 punti). Alle loro spalle Marcella Pont (75,07) e Daniela Marchi (65,62) e Andrea Dellavalle (91,14) e Joel Janin (88,97).