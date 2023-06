GIRO NEXT GENE: Domina Johannes Staune-Mittet

Johannes Staune-Mittet (Jumbo-Visma Development Team) ha vinto il Giro Next Gen, indossando la Maglia Rosa di leader della classifica generale ed alzando al cielo il Trofeo Next Gen. Al secondo e terzo posto si sono classificati Darren Rafferty (Hagens Berman Axeon) e Hannes Wilksch (Tudor Pro Cycling Team U23). Anders Foldager (Biesse - Carrera) ha vinto l'ottava tappa, la Tavagnacco (Cavalicco)-Trieste di 135 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Luca Cretti (Team Colpack Ballan CSB) e Henrik Breiner Pedersen (Team Coloquick). CLASSIFICA GENERALE 1 - Johannes Staune-Mittet (Jumbo-Visma Development Team) 2 - Darren Rafferty (Hagens Berman Axeon) a 47" 3 - Hannes Wilksch (Tudor Pro Cycling Team U23) a 2'02" RISULTATO DI TAPPA 1 - Anders Foldager (Biesse - Carrera) - 135 km in 2h54’27’’, alla media di 46.427 km/h 2 - Luca Cretti (Team Colpack Ballan CSB) s.t. 3 - Henrik Breiner Pedersen (Team Coloquick) a 10"

LE MAGLIE UFFICIALI

Le Maglie di leader del Giro Next Gen sono disegnate da ALE'.