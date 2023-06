Ciclismo: Al Gs Lupi Valle d’Aosta-1 il Trofeo Coni a Sarre

Tre turni di qualifica – anche di ripescaggio per le migliori terze/quarte della prima batteria – e poi la finale , a decretare i vincitori. A imporsi nella sfida decisiva à il Gs Lupi Valle d’Aosta 1, quartetto composto da Nathan Evolandro, Siria Valenti, Federico Bruzzo e Luca Sandi, che hanno avuto la meglio sull’Orange Bike Team-1, con Anna Lini Gabriele Pession, Amélie Cerise e Claudio Fianco, con terza un’altra formazione neroverde, il Gs Lupi Valle d’Aosta-2, con Ilan Bianquin, Aurora Lecca, Liam Tamiozzo e Martino Nelson Brunodet.

Oltre al Gs Lupi, al via della Team relay anche giovani atleti del Cs Lys, Team Benato, Rdr Sport School. Il Gs Lupi ha ottenuto il pass per disputare le finali nazionali del Trofeo Coni, in programma dal 21 al 24 settembre, a Costa Ionica, in Basilicata.