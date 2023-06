Atletica: Eleonora Marchiando convocata per gli europei a squadre

L’ostacolista del Centro Sportivo Carabinieri e Atletica Calvesi quale club non militare di provenienza, è stata convocata per la staffetta mista 4x400. La formula degli Europei a Squadre prevede la presenza di un solo iscritto per specialità per squadra, regola che esclude Eleonora dalla gara dei 400hs, per quanto la carabiniera risulta essere leader stagionale con 55”13 corso lo scorso 10 giugno a Ginevra.

Il Direttore Tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha però puntato su Ayomide Folorunso che al Golden Gala di Firenze ha corso in 55”34. Il 52”57 ottenuto dalla valdostana sui 400 metri, corsi lo scorso 13 maggio a Milano, ha comunque garantito all’olimpica di Tokyo 2021 di tornare a vestire l’azzurro dopo il clamoroso argento conquistato con la staffetta 4x400 femminile agli europei indoor di Istanbul.

Eleonora Marchiando non ha comunque certezze di essere in gara in quanto la nuova formula degli europei a squadre esclude dal programma la 4x400 donne a favore della 4x400 mista, dove lo staff tecnico ha convocato quattro atlete, Alice Mangione (400 e 4x400), Ayomide Folorunso (400hs e 4x400) e le due portacolori del CS Carabinieri: Alice Mangione ed Eleonora Marchiando.