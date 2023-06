GIRO NETX GEN: NERURKAR, NEL NOME DEL PADRE (E NON SOLO)

La quinta tappa del Giro Next Gen premia il coraggio dei fuggitivi e più in particolare di Lukas Nerurkar che regala il secondo successo in questa edizione alla sua Trinity Racing. Il corridore britannico ha avuto la meglio nel finale del compagno d'avventura Trym Brennsæter, assieme al quale era evaso lungo l'ascesa del Passo Sant'Eusebio. I due hanno ripreso e staccato Lars Craps, che in quel momento si trovava in testa alla corsa, presentandosi all'ultimo km con un vantaggio sufficiente per tenere alle spalle gli inseguitori, regolati da Francesco Busatto. In classifica generale Johannes Staune-Mittet, secondo al traguardo volante di Lumezzane, guadagna 1" su Darren Rafferty e 2" su Alexy Faure Prost.



(Lukas Nerurkar assieme al padre Richard dopo l'arrivo)

RISULTATO DI TAPPA 1 - Lukas Nerurkar (Trinity Racing) - 159 km in 3h35'03" 2 - Trym Brennsæter (Equipe Continentale Groupama-FDJ) a 3" 3 - Francesco Busatto (Circus - ReUz - Technord) a 11" 4 - Sergio Meris (Team Colpack Ballan Csb) s.t. 5 - Santiago Umba (GW Shimano-Sidermec) s.t. CLASSIFICA GENERALE 1 - Johannes Staune-Mittet (Jumbo-Visma Development Team) 2 - Darren Rafferty (Hagens Berman Axeon) a 19" 3 - Alexy Faure Prost (Circus - ReUz - Technord) a 39" 4 - Alessio Martinelli (Green Project - Bardiani CSF - Faizanè) a 1'19" 5 - Santiago Umba (GW Shimano-Sidermec) a 1'36"

LE MAGLIE UFFICIALI

Le Maglie di leader del Giro Next Gen sono disegnate da ALE'.

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Il Ciclista - Johannes Staune-Mittet (Jumbo-Visma Development Team)

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, sponsorizzata da Agenzia ICE con il brand Madeinitaly.gov.it

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Johannes Staune-Mittet (Jumbo-Visma Development Team) - indossata da Edoardo Zamperini (Zalf Euromobil Fior)

Maglia Bianca, leader della Classifica Giovani, sponsorizzata da Sara Assicurazioni - Alexy Faure Prost (Circus - ReUz - Technord)

Maglia Combinata, leader della Classifica Combinata, sponsorizzata da RCS Sport for Aido - https://aido.it/

Maglia Tricolore, leader della Classifica Italiani, sponsorizzata da TIM - Alessio Martinelli (Green Project - Bardiani CSF - Faizanè)





STATISTICHE

Seconda vittoria stagionale (e seconda vittoria da Under 23) per Lukas Nerurkar dopo la 2^ tappa dell’Orlen Nations GP del 25 maggio scorso.

A 19 anni 7 mesi e 1 giorno, Lukas Nerurkar è il vincitore più giovane in questo Giro Next Gen, ed il più giovane dall’anno scorso, quando Romain Gregoire vinse a Pinerolo a 19 anni 4 mesi e 28 giorni.

Secondo piazzamento al Giro Next Gen per Francesco Busatto (3°) dopo il secondo posto a Cherasco.

CONFERENZA STAMPA Il vincitore di tappa Lukas Nerurkar ha dichiarato in conferenza stampa: "Sono felicissimo! È stata una tappa dura, la prima parte di corsa era molto veloce e non è andata via una fuga fino alla salita di Lumezzane. Io e Brennsæter ci siamo mossi lungo l'ascesa successiva e in discesa siamo riusciti a fare la differenza rispetto a Craps. Mi sono accorto che avevamo abbastanza margine sul gruppo per gestire bene il finale di gara, sapevo che dovevo essere paziente e aspettare il momento giusto." La Maglia Rosa Johannes Staune-Mittet ha detto: "È stata una giornata bellissima in Maglia Rosa. La prima parte della tappa è stata intensa e veloce, mentre la seconda era un po' rischiosa a causa della pioggia. La squadra ha lavorato alla perfezione per tenermi lontano dei guai anche perchè quella di oggi era una tappa in cui si poteva perdere il Giro piuttosto che vincerlo. Ho anche guadagnato due secondi allo sprint intermedio, un'iniezione di fiducia in ottica classifica generale. Guardo ai prossimi giorni con ottimismo." L'audio della conferenza stampa è disponibile a questo link.

LA TAPPA DI DOMANI

6^ TAPPA, PERGINE VALSUGANA-POVEGLIANO, 166 KM



Percorso

Tappa con una dura ascesa iniziale (Valico della Fricca), con successivi 150 km in discesa o pianeggianti. Si attraversano molti centri abitati con le consuete difficoltà fino ad arrivare a Povegliano dove, dopo il passaggio sulla linea di arrivo, si percorreranno due giri di un velocissimo circuito di 16 km.



Ultimi km

Ultimi 3 km costituiti da rettilinei ampi e pianeggianti intervallati da semicurve. Ultima curva a 350 m dall’arrivo.