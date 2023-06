Ciclismo: a Staune-Mittet la maglia rosa del GiroNextGen

Tappa nervosa, con tappe salite e cambia il possessore della maglia rosa del GiroNextGen 2023 agli oltre 2700 metri del Passo dello Stelvio: ora a comandare la generale, dopo la vittoria nella quarta tappa è il norvegese Johannes Staune-Mitter.

Vent’anni, di Lillehammer, patria del Fondo, disciplina che ha praticato in contemporanea con la bicicletta fino a due anni or sono, Johannes Staune-Mittet (Jumbo-Visma) si presenta per primo all’arrivo dei 2757 del Passo dello Stelvio, in 3h 26’45” per coprire i 119 km del tracciato, alla media di 34,533 km/h, superando allo sprint il francese Alexy Faure-Prost (Circus-RE) e, di 11”, l’irlandese Darren Rafferty (Hagesn Berman). Al 127° posto, con un ritardo di 23’19”, FilippoAgostinacchio (Beltrami Tsa Tre Colli; 3h 50’04”).

Tappa e maglia a Staune-Mittet (10h 19’15”), con 18” di vantaggio su Rafferty e 37” su Faure-Prost; 102° Filippo Agostinacchio (10h 43’58”).

Oggi, quinta tappa, la Manerba del Garda (Brescia) – Cesano Maderno (Monza Brianza), di 159 km, con 1750 metri di dislivello.