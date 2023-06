GIRO NEXT GEN: ALEC SEGAERT VINCE LA PRIMA TAPPA E CONQUISTA LA PRIMA MAGLIA ROSA

Alec Segaert (Lotto Dstny Development Team) ha vinto la prima tappa del Giro Next Gen, la Agliè-Agliè Tudor ITT di 9.4 km, conquistando la prima Maglia Rosa di leader della classifica generale.



RISULTATO DI TAPPA

1 - Alec Segaert (Lotto Dstny Development Team) - 9.4 km in 10’45’’, alla media di 52.46 km/h

2 - Loe Van Belle (Jumbo-Visma Development Team) a 11"

3 - Aivaras Mikutis (Tudor Pro Cycling Team U23) a 13"



CLASSIFICA GENERALE

1 - Alec Segaert (Lotto Dstny Development Team)

2 - Loe Van Belle (Jumbo-Visma Development Team) a 11"

3 - Aivaras Mikutis (Tudor Pro Cycling Team U23) a 13"







LE MAGLIE UFFICIALI

Le Maglie di leader del Giro Next Gen sono disegnate da ALE'.

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Il Ciclista - Alec Segaert (Lotto Dstny Development Team)

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, sponsorizzata da Agenzia ICE con il brand Madeinitaly.gov.it

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum

Maglia Bianca, leader della Classifica Giovani, sponsorizzata da Sara Assicurazioni - Vlad Van Mechelen (Development Team DSM)

Maglia Combinata, leader della Classifica Combinata, sponsorizzata da RCS Sport for Aido - https://aido.it/

leader della Classifica Combinata, sponsorizzata da Maglia Tricolore, leader della Classifica Italiani, sponsorizzata da TIM - Francesco Busatto (Circus - Reuz - Technord)