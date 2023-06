Atletica: Grand Prix Esordienti

Nel pomeriggio di domenica 11 giugno il Crestella di Donnas ha ospitato la quarta prova del Grand Prix Esordient, circuito voluto e promosso dal comitato regionale Fidal della Valle d’Aosta. Un centinaio i piccoli che hanno preso parte alla riunione, dai 5 agli 11 anni, in forza ai club valdostani.

Per le due categorie più giovani, Esordienti 5 e 8, il triathlon è stato organizzato come sempre sotto forma di gioco, proponendo le prove dei 40hs, del lancio del vortex e dei 150 metri. Tra i più piccoli, Esordienti5, protagonisti 5 bimbe e 8 bimbi. Al femminile Emilie Fontan Tessaur (Pont Donnas) con 10”09 sugli ostacoli e 27”39 nella prova di corsa e la compagna Margot Hardy (Pont Donnas) con 10m70 nella gara di lancio, hanno ottenuto le migliori performance e si sono piazzate ai primi due posti della classifica, con terza posizione andata a Magatte Lidia Diouf (Calvesi).

Esordienti Femminile

Al maschile Noah Mongiovetto (Pont Donnas) si è guadagnato la prima posizione nel triathlon grazie alle migliori prestazioni ottenute sui 40hs (9”62) e 150mt (28”57), lasciando il miglior risultato nel vortex a Henry Perruchon (Calvesi) con 13m50 e secondo nella classifica finale di categoria. Il terzo posto è invece andato a Pietro Madeddu, tesserato per la Calvesi.

Passando agli Esordienti8, al femminile, con 11 partecipanti, non sono bastati due successi, sui 40hs (8”01) e 150 (25”78), per garantire a Rhianna Testolin (Cogne) la vittoria di categoria, accontentandosi della seconda posizione; successo che è invece andato a Emma Taiariol (Calvesi) che non si è imposta in nessuna delle tre prove, ma è risultata assolutamente più regolare, fregiandosi del successo nel triathlon.

La migliore prova di lancio l’ha invece fatta registrare con 13m00 Camilla Testa (Calvesi) che ha concluso al quarto posto il tris di gare, preceduta dalla compagna di squadra Luna Ledakowicz Paulino (Calvesi). Senza discussioni, invece, la classifica al maschile dove tra gli undici iscritti Thibaud Mosso (Calvesi) si è aggiudicato il successo finale e le tre prove individuali (8”60 sui 40hs, 16m10 nel Vortex, 26”16 sui 150mt). Il podio è stato completato dal secondo posto di Alessio Clerin (Pont Donnas) e dal terzo di Alexis Quey (Calvesi).

Più improntata all’agonismo la competizione affrontata dagli Esordienti10 (nella foto). Per loro due prove di corsa, i 50 e i 200, con il salto in alto riservato alle 14 ragazze in gara. Tris di vittorie individuali e conseguente successo del triathlon per Ilaria Testolin (Cogne) che si è imposta sulla velocità (50mt) con 7”72, poi nel salto (alto) con 1m14 chiudendo con 31”86 nella velocità prolungata (200mt). Alle sue spalle hanno completato il podio Linda Zoe Boldrini (Pont Donnas), di un anno più giovane, e Maria Navarretta (Cogne). Al maschile, dove la prova di salto è stata quella di lungo, non ha mancato la tripletta e il successo del triathlon Matteo Debernardi (Cogne) vincente sui 50mt con 7”97, nel lungo con 4m08 e sui 200mt con 32”81.

Alle sue spalle, tra i 17 iscritti di categoria, la seconda piazza è andata a Alexis Chapellu (Calvesi) e la terza a Olivier Roullet (St Christophe).

TUTTI I RISULTATI