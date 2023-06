Atletica: A Parma la rappresentativa valdostana cadetti

Preziosa occasione di crescita e di confronto per i giovani Cadetti valdostani che domenica a Parma hanno preso parte alla 9a edizione del Memorial Pratizzoli, appuntamento annuale riservato alla rappresentative regionale under 16. Una ventina di ragazzi delle annate 2008 e 2009 si sono ritrovati nell’impianto Grossi di Parma per la bella manifestazione dove la squadra valdostana ha concluso 14esima con 82 punti, lasciandosi alle spalle la formazione sarda.

A livello individuale si è espressa su alti livelli Matilde Abelli, la giovane velocista della Cogne che impegnata nella gara dei 300 metri ha realizzato il proprio personale scendendo per la prima volta sotto il muro dei 40 secondi (precedente primato 40”44), riscontro cronometrico che le ha garantito un positivo quarto posto, piazzamento ai piedi del podio che rappresenta la migliore prestazione della formazione rossonera oltre a migliorare il record valdostano della categoria.

Diversi sono stati i primati personali migliorati dai portacolori valdostani. Bene nel mezzofondo Laurent Cugnach, portacolori della Calvesi che nella prova dei 1.000 metri si è nettamente migliorato (precedente primato 2’50”35) capace di guadagnarsi la decima piazza finale. Quasi dieci secondi di miglioramento per Etienne Chenal (Calvesi) che sulla gara dei 2000 metri ha concluso in 6’26”37 (precedente 6’35”59) trovando spazio in 12esima piazza.

TUTTI I RISULTATI

Risultati: Femminile – Mt 80 39a Chiara Graziano (Cogne) 11”26, Mt 300 4a Matilde Abelli (Cogne) 39”96, Mt 1000 14a Cloe Zoppo Ronzero (Pont Donnas) 3’23”63, Mt 2000 12a Sara D’Aprile (S.Orso) 7’22”86, Mt 1200 Siepi 14a Ludovica Bellini (Cogne) 4’29”90, Mt 80Hs 10a Carlotta Giovanetto (Pont Donnas) 12”79, Alto 11a Jade Porceillon (Pont Donnas) 1m45, Lungo 15a Anna Sarboraria (Calvesi) 4m56, Triplo 13a Eleonora Zoja (Cogne) 8m94, Peso 11a Doriane Manidom Tchagou (Calvesi) 8m15, Disco 12a Jasmine Lucianò (Cogne) 16m48, Marcia 3km 13a Francesca Milani (Cogne) 20’18”15.

Maschile - Mt 80 37° André Borettaz (Pont Donnas) 10”46, Mt 300 15° Emilien Ronc (Pont Donnas) 40”60, Mt 1000 10° Laurent Cugnach (Calvesi) 2’46”14, Mt 2000 12° Etienne Chenal (Calvesi) 6’26”37, 1200 Siepi 14° Cristian Pivot (Calvesi) 3’58”43, Mt 100Hs 14° Enea Perfetti (Pont Donnas) 16”45, Lungo Joel Pitet (Pont Donnas) 5m00, Triplo 11° Jacopo China Bino (Calvesi) 11m13, Disco 14° Yuri Lucianò (Calvesi) 19m32, Staffetta 4x100 12a Valle d’Aosta (Jacopo China Bino, André Borettaz, Joel Pitet, Emilien Ronc) 49”41