Tour Trail e Défi Vertical: tre gare in rapida sequenza

Tre appuntamenti racchiusi in altrettante settimane: Tour Trail Valle d’Aosta e Défi Vertical propongono due vertical e un trail nel mese di giugno. In sequenza vertical Finestra di Cignana, Licony trail e vertical Saint-Marcel.



Sabato 3 si ritorna nella Valtournenche e sul sentiero che porta alla Finestra di Cignana. Lo staff di Mountain Connection organizza la terza edizione della gara di sola salita lunga circa 6 chilometri (1.000 metri di dislivello positivo) che si svolgerà sempre nel pomeriggio. Il percorso è confermato e la partenza della prova adulti è prevista alle 15.30. I record, entrambi stabiliti nel 2021, portano la firma di Jessica Pardin (49’43”) e Nadir Maguet (40’45”).



Anche quest’anno ci saranno alcuni atleti del “Team 3 gambe”, pronti a compiere un’altra impresa. Partiranno alle 14.30, certa la presenza di Francis Desandré e Loris Miloni. Alle 16 la prova gratuita riservata ai più giovani, con grande merenda finale.



Il centro dell’evento sarà sempre il campo sportivo di Maen, dove sarà possibile iscriversi fino alle 13 e dove intorno alle 18 si svolgeranno le premiazioni finali. Il portale wedosport.net rimarrà invece aperto fino alla mezzanotte del 1° giugno.



LICONY TRAIL

Sabato 10 giugno, tra Morgex e La Salle, si svolgerà il Licony trail, gara che non si svolge dal 2019 e che sarà valida come quarta prova del circuito Tour Trail Valle d’Aosta. Quest’anno è prevista una sola distanza; si gareggerà in una 25 chilometri (1.650 metri di dislivello positivo) tutta ridisegnata e diversa dal passato. Le iscrizioni sono aperte su wedosport.net. Venerdì 9 pomeriggio dedicato ai bambini, impegnati nel tradizionale baby trail. Iscrizioni gratuite in pro loco o sul posto.



VERTICAL SAINT-MARCEL

Sabato 17 giugno di nuovo sfida verticale, questa volta a Saint-Marcel, nella gara di 7 chilometri (1.268 metri di dislivello positivo) abbinata come da tradizione a Prosciuttiamo. Quasi raggiunta la quota massima di iscritti, restano a disposizione solo 40 pettorali. Adesioni, anche in questo caso, su wedosport.net. Sarà la terza prova del Défi Vertical.