Appuntamento da non perdere quello per le giovani promesse dello Stade Valdotain Rugby il prossimo sabato 27 maggio.

La compagine Under 17 sarà impegnata, dalle ore 16.30, in terra torinese al campo sportivo di San Mauro per il "Torneo delle Fragole".

La compagine valdostana si misurerà con i pari età di altre squadre in occasione della Festa del Rugby S. Mauro.