I piemontesi Rostagno e Calosso firmano il Torgnon Pink Trail

piemontese la terza edizione del Torgnon Pink Trail, terza prova del Tour Trail della Valle d’Aosta disputata oggi - domenica 21 maggio - a Torgnon, in una giornata ancora difficile per il meteo. A vincere sono stati due atleti del Team Marguareis: Lorenzo Rostagno e Camilla Calosso.

Al termine della 19 chilometri (dislivello positivo di 1.200 metri) con partenza e arrivo a Torgnon e salita alla Becca d’Aver, braccia al cielo per Lorenzo Rostagno, primo in 1 ora 44’55”. Ha preceduto due valdostani: Alex Déjanaz (Team Crazy) al traguardo in 1 ora 46’14” e Gilles Roux (APD Pont-Saint-Martin) che ha chiuso in 1 ora 47’48”.

Camilla Calosso, ventottesima assoluta, si è imposta nella gara femminile percorrendo il tracciato in 2 ore 12’08”. Secondo posto per Sabrina Bendotti in 2 ore 14’42” (33a assoluta), con terzo gradino del podio pari merito per Giulia Zanovello ed Elisabetta Negra (Inrun), trentasettesime assolute in 2 ore 20’29”.

In gara anche l’atleta di casa Nadir Maguet, che ha scelto di partecipare alla prima edizione del duathlon a coppie (15 chilometri di bici da Verrayes a Torgnon e altrettanti di trail: Torgnon-Becca d’Aver-Torgnon), non valido per il circuito Tour Trail Valle d’Aosta. Per Maguet un grande tempo nella frazione a piedi e vittoria assoluta insieme a Gloria Robuschi. Gara maschile a Clément Deanoz e Massimo Junod, quella femminile a Gloriana Pellissier e Noemi Junod. Il duathlon individuale è stato vinto da Gabriele Gazzetto e Nicole Gontier.

PROSSIME GARE

La quarta prova del Tour Trail della Valle d’Aosta si svolgerà sabato 10 giugno tra La Salle e Morgex. Tornerà in calendario il Licony Trail con un percorso tutto nuovo di 25 chilometri (dislivello positivo di 1.650 metri). Le iscrizioni sono aperte sul sito wedosport.net.

Una settimana prima però, si tornerà a gareggiare per il Défi Vertical. Sabato 3 giugno si correrà il Vertical Finestra di Cignana, seconda prova del circuito. Gara di 5.5 chilometri e dislivello positivo di 1.000 metri, prevista nel pomeriggio. Iscrizioni, anche in questo caso, aperte sul sito wedosport.net.

CLASSIFICHE TORGNON PINK TRAIL