Corrono veloci le iscrizioni alla seconda edizione della Monte Rosa WalserWaeg

La bella gara aostana in programma per sabato 01 luglio che vedrà al via un numero massimo di 800 concorrenti spalmati su 3 differenti distanze. Oltre alla gara principe, la Ultra da 90 km, è confermatissima anche la Trail da 45 km; entrambe sono indicate per runner che amano misurarsi su percorsi di montagna caratterizzati da panorami mozzafiato.



Chi invece predilige le distanze più brevi potrà godersi la Run da 15 km, ideale per chi vuole godersi i sentieri Walser su un percorso più corribile. Importante ricordare che quest’ultima può essere corsa sia in modalità competitiva che non competitiva.



Come sempre spazio ai giovani con il Mini Trail previsto su 4 differenti distanze a seconda dell’età. Dopo il successo 2022 il comitato organizzatore sta lavorando per far crescere ulteriormente la manifestazione e regalare a ogni singolo concorrente un weekend da sogno. Le novità non mancheranno, a partire da un pacco gara ancora più ricco per arrivare alla starting line prevista sulle rive del Lago Gover a Gressoney-Saint-Jean. Grazie alla partnership con Birra Menabrea il “terzo tempo” è assicurato; non mancheranno alcune piccole modifiche al percorso attuate grazie ai suggerimenti dei concorrenti. Altra chicca prevista il MRWillage con numerosi stand espositivi.



Da ricordare che tutte le gare saranno qualificanti per l'UTMB®️ Index e faranno parte del calendario dell'International Trail Running Association (forniscono il punteggio ITRA). La gara da 90 km, inoltre, è inserita nel calendario "CRAZY Skyrunning Italy Cup 2023".



Tra gli sponsor della manifestazione diversi brand leader del settore tra cui Karpos, Ferrino, Craft, Coros, Otso, Named... Per tutti gli appassionati di trail running la data da segnare in agenda è quella di sabato 1 luglio, ma per non correre il rischio di un eventuale sold out è meglio accaparrarsi subito un pettorale al seguente link https://bit.ly/3LQ87vV

ULTRA: percorso di circa 90 km con 7000 metri di dislivello positivo.

TRAIL: percorso di circa 45 km con 3500 metri di dislivello positivo.

RUN: percorso di circa 15 km con 650 metri di dislivello positivo (anche non competitiva)