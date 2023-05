GIRO D'ITALIA: EINER RUBIO VINCE LA TREDICESIMA TAPPA

Einer Augusto Rubio (Movistar Team) ha vinto la tredicesima tappa del 106^ Giro d'Italia, la Le Châble-Crans Montana di 74.6 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Thibaut Pinot (Groupama - FDJ) e Jefferson Alexander Cepeda (EF Education-EasyPost). Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) conserva la Maglia Rosa di leader della Classifica Generale. RISULTATO DI TAPPA 1 - Einer Augusto Rubio (Movistar Team) - 74.6 km in 2h16’21’’, alla media di 32.827 km/h 2 - Thibaut Pinot (Groupama - FDJ) a 6" 3 - Jefferson Alexander Cepeda (EF Education-EasyPost) a 12" CLASSIFICA GENERALE 1 - Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) 2 - Primož Roglič (Jumbo-Visma) a 2" 3 - João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates) a 22"

LE MAGLIE UFFICIALI

Le Maglie di leader del Giro d’Italia sono disegnate da CASTELLI con tessuti riciclati prodotti da SITIP.

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore di tappa Einer Augusto Rubio ha detto: "Una giornata importante per la quale ho lavorato molto duramente. È stato difficile correre con il maltempo. Sapevo che Pinot era molto forte. Dovevo arrivare con lui e poi essere perfetto tatticamente. Mi ci vorrà tempo per capire che ho vinto una tappa del Giro d'Italia. Non credevo di riuscirci."



La Maglia Rosa Geraint Thomas, subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: "Abbiamo mantenuto la calma quando ci sono stati degli attacchi sulla prima salita. Ben Swift e Pavel Sivakov sono stati bravi a dettare il ritmo. Hanno fatto un'ottima corsa. Il modo in cui è andata alla fine ha reso piuttosto difficile attaccare. Primoz probabilmente è contento di lasciarmi in Maglia Rosa ancora per qualche giorno. Mi aspetto qualcosa di più da lui la prossima settimana."