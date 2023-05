Giro d’Italia domani in Valle d’Aosta

“La Valle d’Aosta, quest’anno Regione europea dello sport, ospiterà ancora una volta il Giro d’Italia e alla vigilia del passaggio della corsa rosa vogliamo sottolineare come tutti i valdostani potranno godere dello spettacolo offerto dai grandi protagonisti. La Valle per un giorno si colorerà di rosa e ci auguriamo che tutti gli amanti delle due ruote possano sostenere i propri beniamini lungo gli oltre 72 km del percorso valdostano che porterà la carovana da Pont-Saint-Martin a Saint-Rhémy-en-Bosses”. E’ quanto dichiarano il Presidente della Regione, Renzo Testolin, e l’Assessore al Turismo, Sport e Commercio, Giulio Grosjacques alla vigilia dello svolgimento della Tredicesima tappa del Giro d’Italia Borgofranco d’Ivrea-Crans Montana.

“Per la nostra regione – proseguono il Presidente Testolin e l’Assessore Grosjacques - questo evento sportivo rappresenta un’importante vetrina di visibilità e di grande valenza promozionale, oltre che il riconoscimento per la professionalità più volte dimostrata nell’organizzare manifestazioni di caratura internazionale. Il transito nella nostra regione della corsa rosa, malgrado la modifica del percorso e il mancato passaggio al colle del Gran San Bernardo a causa delle condizioni di innevamento del versante svizzero, costituisce non solo un’occasione di festa per tutti gli appassionati, ma anche la possibilità di promuovere il nostro territorio e le sue eccellenze, anche grazie al forte richiamo dato dalle immagini televisive e dai numerosi servizi dei vari media al seguito della corsa”.

“Desideriamo ringraziare - concludono il Presidente della Regione e l’Assessore al Turismo, Sport e Commercio – le tante persone che nelle ultime settimane hanno contribuito all’organizzazione del transito nella nostra regione di questa tappa del Giro d’Italia. Tra questi, in primis l’ANAS che ha provveduto, con impegno, alla rimozione della neve e all’apertura della strada del versante italiano del Colle del Gran San Bernardo in previsione del tracciato originale, inoltre le Amministrazioni comunali coinvolte dal passaggio della corsa, la SITRASB che ha reso possibile il transito nel Tunnel dei corridori, le forze dell’ordine, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, i volontari e tutti coloro che si sono impegnati per permettere ai valdostani e agli appassionati di poter godere appieno di questo evento sportivo di grande prestigio”.