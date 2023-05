CICLISMO: NICO DENZ VINCE LA DODICESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA

Nico Denz (Bora - Hansgrohe) ha vinto la dodicesima tappa del 106^ Giro d'Italia, la Bra-Rivoli di 185 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Toms Skujiņš (Trek - Segafredo) e Sebastian Berwick (Israel - Premier Tech). Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) conserva la Maglia Rosa di leader della Classifica Generale. RISULTATO DI TAPPA 1 - Nico Denz (Bora - Hansgrohe) - 185 km in 4h18'11’’, alla media di 42.993 km/h 2 - Toms Skujiņš (Trek - Segafredo) s.t. 3 - Sebastian Berwick (Israel - Premier Tech) a 3" CLASSIFICA GENERALE 1 - Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) 2 - Primož Roglič (Jumbo-Visma) a 2" 3 - João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates) a 22"

LE MAGLIE UFFICIALI

Le Maglie di leader del Giro d’Italia sono disegnate da CASTELLI con tessuti riciclati prodotti da SITIP.

Maglia R osa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Enel - Geraint Thomas (Ineos Grenadiers)

leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, sponsorizzata da Agenzia ICE con il brand Madeinitaly.gov.it

leader della Classifica a Punti, sponsorizzata da Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Davide Bais (Eolo-Kometa Cycling Team)

leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Maglia Bianca, leader della Classifica Giovani, sponsorizzata da Intimissimi Uomo - João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates)

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore di tappa Nico Denz ha detto: "È una vittoria davvero importante per me. Sono molto orgoglioso. Non sarei dovuto entrare nella fuga. Era compito di Patrick Konrad e Bob Jungels. Bob ha detto che non era al meglio e che preferiva risparmiare energie per aiutare Lennard Kämna domani, quindi ho dovuto sostituirlo in corsa. Quando mi sono guardato intorno nella fuga c'erano solo grandi corridori. La cooperazione nella è stata pessima, però mi sono ritrovato in testa. Conoscevo bene il finale e ho potuto sprintare come volevo."



La Maglia Rosa Geraint Thomas subito dopo l'arrivo ha dichiarato: "Pavel Sivakov ha corso molto bene oggi, nonostante la caduta di ieri. È in buona forma. Spero che domani in Svizzera vada tutto bene e che io possa difendere la Maglia Rosa."