Il Courmayeur Mtb Event 2023, ultima tappa internazionale di Italia Bike Cup

Sarà Courmayeur, comune di confine con la Francia, nota località sciistica, ad

ospitare l’ultima tappa del circuito internazionale Italia Bike Cup, garantendo

doppi punti ai partecipanti e ospitando la premiazione finale.

Si respira aria di competizione a Dolonne, il 27 maggio si torna a correre.

A due passi da Skyway, la spettacolare funivia del Monte Bianco che sale fino a

3466 metri, vi aspetta un percorso completamente naturale, prevalentemente nel

bosco, con passaggi spettacolari.

Il tutto a fianco del Multi sport Forum Center che fornirà tutti i servizi all’evento,

dalla segreteria, all’antidoping al bar/ristorante.

Si parte sabato 27 maggio, con le categorie Junior e Open per assegnare il titolo

di campione del circuito internazionale Italia Bike Cup.

Domenica 28 al via poi i giovani esordienti e allievi con la prova valida per ben

due circuiti: il Campionato Italiano Giovanile per Società e il nuovo circuito

dedicato ai più giovani Italia bike Cup.

“Ci teniamo a ringraziare come ogni anno il Comune di Courmayeur in primis,

sempre pronto alla collaborazione, anche sul campo e la Regione Valle d’Aosta

che dal principio supporta la nostra attività”.

Ultimi ma fondamentali i nostri sponsor che permettono al Vc Club non solo di

organizzare manifestazioni di interesse nazionale e internazionale, ma di crescere

come gruppo sportivo”, ha commentato Claudio Cheraz, presidente del Vc.



Di seguito il programma delle competizioni:

Sabato 27/05/2023:

- 9.30: - GARA UCI – JUNIOR M

- 12:00: - GARA UCI – OPEN W + JUNIOR W

- 15:00: - GARA UCI – OPEN M



Domenica:

- 09:30: GARA ESORDIENTI M1

- 10:30: GARA ESORDIENTI M2

- 11:30: GARA CATEGORIE FEMMINILI

- 14:00: GARA ALLIEVI M1

- 15:30: GARA ALLIEVI M2



Link e contatti utili:

- PERCORSI, TRACCE E PROGRAMMA EVENTO COMPLETO:

https://www.veloclubcourmayeur.it/courmayeur-mtb-events/

- INFO: segreteria@veloclubcourmayeur.it

- UCI TEAM AREA BOOKING: logistica@veloclubcourmayeur.it

- ISCRIZIONI: iscrizioni@veloclubcourmayeur.it

- PRESS ROOM: 3492871963

- SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 3939674588