Atletica: Valdostani in rilievo ai campionati italiani individuali di corsa in montagna

Domenica scorsa a Cortenova, in Provincia di Lecco, si sono tenuti i campionati italiani individuali e di società di corsa in montagna per le categorie giovanili, Cadetti e Allievi, su di un percorso tecnico e vario, si sono ben comportati i ragazzi valdostani.

Ha sfiorato il podio tra le Cadette il terzetto dell’Atletica Cogne Aosta che grazie alle belle prestazioni ottenute dalle ragazze in canotta verde ha garantito al club del presidente Roberto Renda un positivo quarto posto finale, una medaglia di legno preziosa e insperata. Sul percorso da 2,25 km si è distinta Sylvie Savoye, settima con 12’27”, nella prova che ha dato il titolo nazionale a Matilde Mologni (Atl Alta Valseriana) in 11’48”. A completare il trio Cogne, Giulia Framarin con 13’23” si è attestata al 26esimo posto, mentre Francesca Milani ha concluso la sua fatica in 13’59” in 31esima piazza.

A vincere il titolo tricolore under 16 al femminile sono state le padrone di casa del CS Cortenova, davanti alle corregionali del Premana e le torinesi del GS Pomaretto che, con 125 punti hanno staccato di sole 6 lunghezze le ragazze valdostane, quarte con 119 punti, a un soffio da uno storico podio.

In campo maschile, sui 3,5 km previsti per i Cadetti, in sesta posizione si è piazzata la formazione dell’Atletica Calvesi, con 77 punti al pari dei trentini dell’Atletica Valle di Cembra. Il titolo tricolore a squadre è andato ai bellunesi del Quantin Alpenplus, mentre a livello individuale a vestire la maglia di campione nazionale è stato Matteo Bagnus (Pod Valle Varaita) con 15’47”. A contribuire al valido sesto posto di club per i rossi Calvesi sono stati: 24° Cristian Pivot 17’51”, 39° Semmi Mortara 18’49”, 44° Fabio Pallais 19’01”, 70° Etienne Chenal 20’06.

Unica iscritta valdostana tra le under 18 Allieve, in gara sui 3,5km, Martina Trentin (S.Orso) che ha concluso il proprio impegno in 21’35”, tempo che le ha garantito la 23esima posizione finale nella gara vinta da Licia Ferrari (Valchese) con 18’38”. Tra gli Allievi, schierato un quartetto dell’APD Pont St Martin che per soli due punti ha perso il podio e si è classificata in quinta posizione con 111 punti. Il tricolore è andato ai ragazzi del Premana (172), davanti al Valchiese (117), terzo i piemontesi del Sport Project VCO (113), stesso punteggio del Team Pasturo (113). Sulla distanza totale di 4,5km a vincere la prova è stato Vittore Borromini (Toscana Atletica Jolly) in 19’35” mentre per i valdostani dell’APD Pont St Martin questi i piazzamenti individuali: 22° Riccardo Chiorlerio in 22’06”, 35° Etienne Verraz in 23’57”, 37° Damiano Yoccoz in 24’03”, 39° Mathieu Cretier in 24’10”.

Non in gara per la prova tricolore, hanno affrontato trasferta anche l’Esordiente 10 della Calvesi Samuele Pallais quarto in 3’02” e la compagna di club Merilin Mortara 29esima nella classifica della categoria Ragazze.