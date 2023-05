GIRO D'ITALIA: REMCO EVENEPOEL VINCE LA NONA TAPPA

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) ha vinto la nona tappa del 106^ Giro d'Italia, la Savignano sul Rubicone-Cesena (Technogym Village) Tudor ITT di 35 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) e Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) a 2". Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) è la nuova Maglia Rosa di leader della Classifica Generale. RISULTATO DI TAPPA 1 - Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) - 35 km in 41’24’’, alla media di 50.725 km/h 2 - Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) a 1" 3 - Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) a 2"

CLASSIFICA GENERALE

1 - Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step)

2 - Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) a 45"

3 - Primož Roglič (Jumbo-Visma) a 47"





LE MAGLIE UFFICIALI

Le Maglie di leader del Giro d’Italia sono disegnate da CASTELLI con tessuti riciclati prodotti da SITIP.

Maglia R osa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Enel - Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step)

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, sponsorizzata da Agenzia ICE con il brand Madeinitaly.gov.it

leader della Classifica a Punti, sponsorizzata da Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Davide Bais (Eolo-Kometa Cycling Team)

leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Maglia Bianca, leader della Classifica Giovani, sponsorizzata da Intimissimi Uomo - Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step)

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore di tappa e nuova Maglia Rosa Remco Evenepoel ha detto: "Non credo di aver tenuto un buon ritmo. Sono partito troppo veloce e la mia seconda parte non è stata un granché. Nella parte tecnica ho trovato gambe migliori perché ho potuto recuperare un po'. Nella seconda parte, con il vento contrario, non mi sentivo molto bene. È un'altra vittoria di tappa, ma non è stata la mia migliore cronometro. Andare in montagna con il vantaggio che ho ora è abbastanza buono, ma sicuramente la Ineos avrà qualche piano per attaccarmi. Abbiamo una squadra forte e molto fiduciosa. Domani dovrò recuperare bene perché le ultime due tappe non sono state le mie giornate migliori."