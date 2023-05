Neve in cima allo Zerbion, scatta il piano B per la gara regina

La primavera fatica a decollare, in quota ancora neve e temperature rigide. Questa mattina in cima al Monte Zerbion sentieri tutti imbiancati. Non promettono nulla di buono neppure le previsioni meteo per la giornata di domani, che annunciano pioggia in basso e altra neve a quote superiori ai 2.000/2.200 metri.

Dopo un’attenta analisi e sentiti gli uomini della sicurezza già presenti sul percorso, la direzione di gara ha deciso di abbassare il punto più alto di passaggio della 22 chilometri valida per i titoli tricolori skyrace e - di conseguenza - l’arrivo del vertical.

Il nuovo percorso sarà illustrato questa sera, alle 19, durante il briefing tecnico che si svolgerà a Châtillon e che sarà trasmesso in diretta streaming sul sito montezerbionskyrace.com. Confermati i tracciati della skyrace di 18 chilometri, del vertical di 5.5 chilometri e della randò enogastronomica.

Prima della nevicata i sentiri sono sono stati tirati a lucido, la comunità di Châtillon è pronta, mentre lo squadrone di Montagnesprit lima gli ultimissimi dettagli. L’attesa è finita, sabato 13 maggio torna Monte Zerbion Skyrace, ancora una volta con un ricchissimo programma di gare e iniziative collaterali. Una giornata di agonismo, sport e divertimento per grandi e piccini, una festa per oltre 750 partecipanti pronti a colorare le pendici dello Zerbion e il centro di Châtillon.

Gare e percorsi sono stati confermati dagli uomini della direzione di gara, da giorni con lo sguardo puntato al cielo, alle previsioni meteo e ad altri due piani che saranno utilizzati in caso di necessità. Alle 9 scatteranno le tre prove principali: la skyrace di 22 chilometri che assegnerà i titoli italiani Fisky e il memorial Victor Vicquéry, la skyrace di 18 chilometri che raggiungerà la zona dell’alpeggio Francou e farà ritorno a Châtillon e il vertical di 9.5 chilometri che si fermerà in cima allo Zerbion. Alle 8.30 la prima partenza, dedicata al vertical di 5.5 chilometri riservato ai Giovani (prova di Coppa Italia) e agli atleti disabili.

Slitta alle 10.30 il via della randò enogastronomica, passeggiata non competitiva di 5 chilometri che consentirà di scoprire i luoghi più belli di Châtillon. In mezzo tre punti degustazione, dall’aperitivo al dolce, per una nuova esperienza tutto da scoprire. Il “pouén apéro” sarà collocato al Museo del miele situato all’interno dell’ex hotel Londres, il “pouén saló” verrà allestito alle Scuderie del Castello Gamba, mentre per il “pouén dous” bisognerà passeggiare fino al Santuario della Madonna delle Grazie.

Nel pomeriggio, intorno alle 14.30, la gara Monte Zerbion Baby Skyrace per gli under 8 (500 metri) e gli under 11 (1 chilometro). Alle 16 le premiazioni e il sorteggio dei premi, a seguire la grande festa di chiusura, tra musica, balli, brindisi e divertimento. Domani - venerdì 12 maggio - dalle 13 consegna dei pettorali e dei pacchi gara, alle 19 briefing tecnico e presentazione dei top runners.

Anche quest’anno l’evento potrà essere seguito in diretta streaming sul sito internet montezerbionskyrace.com. Collegamenti da Nissod, Tsesallet e Monte Zerbion, oltre che dalla zona di partenza e arrivo. Un altro modo per vivere la manifestazione, a disposizione con un clic per coloro i quali non potranno essere lungo il percorso a tifare.