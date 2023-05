Mercoledì 17 l’esordio della Grimpette de l’Arboretum

Tre tappe in quattro mercoledì: entra nel vivo Soirée Vertikal, circuito serale e infrasettimanale di vertical iniziato a metà aprile a Champdepraz. Mercoledì 17 maggio è in programma la seconda prova, un’altra novità assoluta della primavera 2023. Si correrà la Grimpette de l’Arboretum, che si sviluppa sui sentieri di Verrayes per 2.3 chilometri e con un dislivello positivo di 410 metri.

Dopo gli straordinari numeri della tappa inaugurale, anche per la seconda gara i pettorali a disposizione sono esauriti. A Verrayes sono infatti attesi oltre 280 concorrenti, così come nella Sainte-Colombe di Charvensod (31 maggio) e nella Poyà au Petit-Fénis di Nus (7 giugno).



Mercoledì 17 maggio, alle 18, spazio ancora una volta ai più giovani, impegnati nella prima edizione di Soirée Enfants che si affianca a Soirée Vertikal. Sono 35 gli iscritti attuali, per gli altri ci sarà tempo fino a lunedì 15 maggio per aderire all’evento gratuito. È sufficiente collegarsi al portale irunning.it e compilare il modulo.