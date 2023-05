Ciclismo: Cuaz, Cabras e Seletto ottimi protagonisti alla GranFondo Torino

Percorso unico, domenica scorsa, di 112 km, con 1948 metri di dislivello positivo e 1513 negativo, per la GranFondo Internazionale Briko di Torino, che vede gli atleti valdostani grandi protagonisti tra gli oltre settecento che hanno concluso la gara.





La vittoria è andata a Tommaso Elettrico (Cps Professional Team; 3h 18’47”; 1° Senior 2). All’11° posto, 4° Senior 1, Wladimir Cuaz (Cicli Lucchini; 3h 26’11”); 12° Kristian Cabras (Sanetto Sport; 3h 26’19”; 8° Junior); 14°, 1° Veterani 2, Alain Seletto (Rodman Azimut; 3h 26’54”); 76° Andrea Roncarolo (Inbike; 3h 38’23”; 14° Senior 1); 82° Guido Besenval (Team Benato; 3h 38’55”; 4° Gentleman 1); 94° Simone Brucato (Panaché; 3h 40’09”; 17° Senior 1); 254° Diego Marana (Team Benato; 13° SuperGentleman A); 465° Simone Massimino (Gs Aquile; 4h 28’05”; 60° Veterani 1).

Strada





Domenica, nella GranFondo della Versilia, a Viareggio (Lucca), gara che per la classifica tiene conto soltanto dei tempi – per il tracciato lungo; 111 km, 1917 metri di dislivello – di cinque salite cronometrate. La vittoria è andata a Simone De Vincenzi (Calvarese; 47’55”). In 285° posizione Emiliano Naccari (Gs Aquile; 1h 39’27”; 41° Gentleman 1).

MountainBike





Sono venti, equamente suddivisi in quattro squadre, i convocati dal selezionatore Roberto Aresca, gli atleti convocati a vestire la maglia della Rappresentativa valdostana alla seconda prova di Coppa Italia Giovanile di Cross country, in programma il 21 maggio, a Front (Torino).





A comporre la prima squadra saranno Elisa Giangrasso (Orange Bike Team; Allievi), Sofia Guichardaz, Mattia Agostinaccio (Xco Project – Francesconi Racing; Allievi), Thierry Philippot (Gs Lupi Valle d’Aosta; Allievi); Raphael Tremblan (Vc Courmayeur MB; Esordienti). Nella seconda formazione Arlyn Sposito, Joel Philippot (Esordienti) e Paolo Costa (Gs Lupi Valle d’Aosta; Allievi); Fabien Borre (Cicli Lucchini; Allievi), Michel Careri (Orange Bike Team; Esordienti). Il terzo team con Nicole Vevey (Vc Courmayeur MB), Pietro Mantasia (Xco Project – Francesconi Racing ) e Andrea Perron (Orange Bike Team; Esordienti); Alessando Fantone e Mathieu Grimod (Cicli Lucchini; Allievi). La quarta squadra formata da Annie Vevey (Allievi) e Stefano Pisano (Vc Courmayeur MB; Esordienti); Enea (Esordienti) e Teseo Bortolotti Barrel (Orange Bike Team; Allievi), Erik Henriod (Cicli Lucchini; Allievi).