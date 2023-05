Pesca: Per gara no kill chiuso tratto torrente Marmore

E' disposta La chiusura della pubblica pesca nel torrente Marmore nel tratto che va dal ponte che dalla strada regionale 46 porta a La Magdeleine (comune di Antey Saint André) fino alla prima briglia a monte del ponte pedonale in legno in località Buisson (comune di Antey Saint André), per un totale di circa 3 km, i giorni sabato 13 e domenica 14 maggio 2023.