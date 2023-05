Dopo due anni di sospensione per la pandemia Covid-19, la FISCT ha riproposto la Coppa Italia Individuale ed a Squadre

Più di 100 partecipanti per la competizione individuale e 36 squadre nella competizione per teams si sono affrontati nello scorso weekend per aggiudicarsi il prestigioso Trofeo.

L’ASD Calcio Tavolo Aosta era presente al Torneo Individuale, con Filippo Filippella, Donato Erbì, Riccardo Nicoletti e Bernardo Ricco e con la squadra principale, l’ASD CT Aosta Warriors, nel Torneo a Squadre.

COPPA ITALIA SUBBUTEO 2023 – INDIVIDUALE

Nel corso della giornata di Sabato 6 maggio si è svolta la competizione Individuale con le Fasi Eliminatorie propedeutiche alla formazione dei due Tabelloni ad eliminazione diretta, quello Master con i migliori 50 qualificati e quello Cadetti con tutti gli altri eliminati dalla fase a gironi.

Filippo Filippella, testa di serie n° 2, si qualificava al Tabellone Master classificandosi primo nel Girone 2, con le vittorie su Bruno Bagnato (Subbuteo Taranto) per 3-1, poi su Andrea Di Pierro (SC Pescara) per 1-0, su Ernesto Poncetta (SS Lazio TFC) per 5-0, ed infine per 3-1 su Giuseppe Zaccardo (SC Castelfiorentino).

Anche Bernardo Ricco otteneva la qualificazione al Tabellone Master, nel Girone 16, con le vittorie per 7-0 su Giacomo Pozzi (Maremma Subbuteo), per 3-1 su Domenico Cucinella (SC Bari) ed ancora per 3-2 su Michele Fenucci (CCT Roma).

Donato Erbì non riusciva a qualificarsi al Tabellone Master poiché giungeva terzo nel Girone 11, dopo aver pareggiato 0-0 contro Paolo Talarico (SC Catanzaro) ed aver vinto per 2-1 contro Carlo Gazzarri (SC Volterrana), ma perdeva lo scontro decisivo contro Stefano Evangelisti (ACS Perugia) per 0-3 e, con una peggiore differenza reti, terminava nel Tabellone Cadetti.

Fuori dal Tabellone Master anche Riccardo Nicoletti che perdeva 0-2 contro Massimo Franchi (Subbuteo Verona 2016) e perdeva per 1-3 contro Roberto Mazzucchi (CCT Roma), pareggiando per 1-1 l’ultimo incontro del Girone 18 contro Roberto Cecchi (SC Volterrana).

Nei Trentaduesimi di Finale del Tabellone Cadetti, Riccardo Nicoletti era eliminato da Christian Cecconi (CCT Roma) che passava in vantaggio al primo affondo e manteneva il risultato fino al termine dell’incontro, negando al suo avversario, la possibilità di pareggiare. L’incontro terminava con il punteggio di 0-1, eliminando Nicoletti dal Torneo. Donato Erbì passava direttamente ai Sedicesimi di Finale in virtù del migliore piazzamento nei gironi di qualificazione della Fase Eliminatoria.

Negli Sedicesimi di Finale del Tabellone Master, Donato Erbì affrontava Mauro Cremona (SC Labronico). Partita a senso unico, messa al sicuro con un ottimo primo tempo concluso in

vantaggio per 3-0. Nella ripresa, il livornese accorciava le distanze, ma il rossonero realizzava subito la rete del 4-1 che chiudeva definitivamente l’incontro dandogli la possibilità di accedere al turno successivo.

Negli Ottavi di Finale del Tabellone Cadetti, Donato Erbì si trovava opposto a Juri Di Tullio (SC Old Lions Macerata) che impostava la gara bloccando le sfuriate del rossonero il quale si scopriva e passava anche in svantaggio su un’azione di rimessa del maceratese. Nella ripresa, Erbì agguantava subito il pareggio, ma non riusciva ad andare oltre. Il gioco speculare di entrambi, incanalava il match verso il pareggio, finché una madornale disattenzione di Di Tullio concedeva all’aostano un calcio di rigore proprio a tempo scaduto. Erbì con freddezza realizzava la rete del vantaggio e della vittoria finale con il punteggio di 2-1.

Nei Quarti di Finale del Tabellone Silver, Donato Erbì doveva vedersela con Luca Puzella (SC Team Campania). L’incontro scoppiettante e ricco di occasioni da entrambe le parti. Vantaggio del beneventano con immediata replica dell’aostano e finale di primo tempo che si concludeva sull’1-1. Nella ripresa si invertivano le situazioni con il vantaggio di Erbì e l’immediato pareggio di Puzella. La gara si trascinava fino al termine senza che nessuno dei due riuscisse a trovare lo spunto per la vittoria, così erano necessari gli shootsout per decidere il vincitore. I due contendenti si equilibravano anche ai tiri piazzati, cosicché era necessario andare ad oltranza per determinare chi passasse il turno, al settimo tiro piazzato, l’errore di Erbì spianava la strada a Puzella che realizzando lo shootout si guadagnava l’accesso in Semifinale con il punteggio complessivo di 5-6.

Nei Trentaduesimi di Finale del Tabellone Master, Bernardo Ricco, dopo un brillante girone di qualificazione, incappava in una inattesa sconfitta ad opera di Paolo Troccoli (SC Bari) che andava in vantaggio, imbrigliando il gioco dell’aostano. Ricco riusciva a riagguantare il pareggio, ma il barese si riportava in vantaggio sul finire di gara con una rete beffarda che non lasciava il tempo ad un possibile recupero da parte del rossonero. L’incontro si concludeva sul risultato di 1-2 a sfavore di Ricco che veniva estromesso subito dal torneo. Accedeva direttamente ai Sedicesimi di Finale, Filippo Filippella, per la sua posizione nel Ranking Italia.

Nei Sedicesimi di Finale del Tabellone Master, Filippo Filippella affrontava Gabriele Pellicoro (CCT Roma) che partiva molto deciso e senza timore dell’avversario. Buone le azioni offensive che si spegnevano contro l’attenta difesa dell’aostano, che, dopo aver sfiorato in un paio di occasioni la rete del vantaggio, otteneva l’1-0 con un’azione in velocità verso la fine della prima frazione di gioco. Nella ripresa, nonostante i tentativi di Pellicoro, Filippella controllava con facilità l’avversario ed aveva anche le occasioni per arrotondare il punteggio, ma i legni e le parate del romano, mantenevano il punteggio fisso sull’1-0 con cui si concludeva l’incontro.

Negli Ottavi di Finale del Tabellone Master, Filippo Filippella trovava Mauro Petrini (SC Labronico), giocatore molto metodico che annichiliva l’incontro con un gioco lento e preciso. Dopo una prima fase di studio, l’aostano prendeva l’iniziativa e con un uno due fulmineo si portava sul punteggio di 2-0. Con questo risultato si concludeva la prima frazione di gioco. Nella ripresa il livornese cercava di recuperare, ma l’attenta difesa di Filippella non concedeva spazi all’avversario. Sul finire di gara Petrini aveva una duplice opportunità per accorciare le distanze, ma prima si faceva parare un tiro centrale dal suo avversario e poco dopo colpiva in pieno la traversa, sempre da posizione centrale. L’incontro si concludeva sul punteggio di 2-0 consentendo al capitano dell’ASD Calcio Tavolo Aosta di accedere ai Quarti di Finale.

Nei Quarti di Finale del Tabellone Master, Filippo Filippella incrociava sul suo cammino Alessandro Subazzoli (SC Sombrero San Miniato). Molto concentrato l’aostano che bloccava subito le iniziative di gioco del suo avversario rendendogli complicata la costruzione del gioco. Alla prima azione di attacco, Filippella passava in vantaggio con un’entrata in velocità ed un tiro secco ad incrocio. Subazzoli cercava di reagire e si lanciava all’arrembaggio, lasciando ampie zone di campo al suo avversario. Su una disattenzione clamorosa, il toscano concedeva un’azione in contropiede al rossonero che non sprecava l’occasione e raddoppiava. Il primo tempo si concludeva con il doppio vantaggio di Filippella. Nella ripresa nonostante i vari tentativi di Subazzoli di giungere a rete, l’aostano controllava attentamente la gara con una difesa impeccabile e sul finire, ancora in contropiede, raccoglieva anche la rete del 3-0, rendendo ancora più rotondo il risultato finale.

Nella Semifinale del Tabellone Master, Filippo Filippella incrociava Gabriele Silveri (SC Salernitana) che nelle due ultime occasioni aveva battuto l’aostano prima in Semifinale e poi in Finale, sempre con il punteggio di 1-2. Il rossonero partiva molto bene e premeva per passare in vantaggio ed assicurarsi la vittoria. Infatti, dopo una prima fase di equilibrio, Filippella andava a rete con un’azione in velocità. Silveri si mostrava molto paziente e, nonostante le continue chiusure del suo avversario, riusciva a superare la difesa con un’azione ben costruita portndosi sul risultato di parità. Nella ripresa ancora Filippella partiva molto deciso e verso la metà della seconda frazione di gioco otteneva nuovamente il vantaggio con una pregevole azione in velocità sulla fascia sinistra. Sul risultato di 2-1, per il salernitano diventava difficile il recupero, ma Silveri (alla fine unico ad esserci riuscito in tutto il torneo) trovava il giusto spiraglio per riequilibrare l’incontro. Sul 2-2 a poco meno di due minuti e mezzo dalla conclusione, si prospettavano i tiri piazzati per decidere il finalista, Filippella non demordeva ed a circa trenta secondi dalla fine, rubava palla all’avversario si lanciava in contropiede subendo un back al volo, nella ripetizione del colpo, si posizionava la sfera oltre la linea di tiro e, con un giocatore posizionato nella propria metà campo, effettuando un perfetto tiro dalla distanza realizzava la rete del 3-2 che sanciva anche la vittoria nel match e l’accesso alla Finale.

La Finale si disputava tra Filippo Filippella ed Enrico Frisone (SC Ligures Genova) che era giunto fin lì conquistando coriacemente i passaggi del turno grazie a dei perfetti shootsout dopo aver impattato sul pari tutti gli incontri a partire dagli Ottavi di Finale. L’ultima volta che si erano affrontati, aveva avuto la meglio il ligure nella Finale dell’Open di Aosta. Questa volta il match era molto equilibrato. Frisone partiva all’arrembaggio con il suo gioco prettamente offensivo, ma Filippella non dava spazio all’avversario che collezionava solo calci d’angolo. Dopo aver sofferto per gran parte del primo tempo, man mano l’aostano riusciva ad uscire dal pressing offensivo

dell’avversario e sul finire della prima frazione di gioco si procurava una nitida occasione che sprecava malamente al lato. Nella ripresa la gara diventava più tattica e molto attenta, finché, a circa due minuti dalla fine dell’incontro, l’aostano con un’azione in velocità si procurava un’occasione da rete con un tiro dal lato corto dell’area di rigore che, con un perfetto pallonetto, gli consentiva di andare in vantaggio. Frisone si lanciava all’arrembaggio ma cozzava contro l’attenta difesa del rossonero il quale, sul finire di gara, aveva anche l’occasione per raddoppiare ma tirava al lato. La partita si concludeva con la vittoria per 1-0 di Filippo Filippella che si aggiudicava l’importate e prestigioso trofeo per la prima volta nella sua carriera, sfatando l’innumerevole sequenza di podi conquistati negli ultimi due anni.

La vittoria nel Tabellone Cadetti andava a Luca Puzella (SC Team Campani) che superava con un

netto 3-0 Antonio Rocco Ialori (SC Old Lions Macerata). COPPA ITALIA SUBBUTEO 2023 – SQUADRE

L’ASD Calcio Tavolo Aosta Warriors, dopo la vittoria di Filippo Filippella nella competizione Individuale, affrontava con entusiasmo il Torneo a Squadre disputato nella giornata di Domenica 7 maggio. Il capitano Filippo Filippella aveva a disposizione Donato Erbì, Riccardo Nicoletti, Bernardo Ricco ed un redivivo Giovanni Navarra (assente al Torneo Individuale).

Nelle Fasi Eliminatorie la squadra rossonera era inserita nel Girone 6 con Maremma Subbuteo, SC Fides Livorno e SC Vecchia Talpa Fidenza.

Nel primo incontro, i rossoneri affrontavano il Maremma Subbuteo. Filippo Filippella dava spazio ai suoi compagni di squadra che rispondevano ottimamente conquistando un netto 4-0 grazie alle vittorie di Bernardo Ricco per 7-0 contro Moreno Burattini, di Donato Erbì per 4-0 contro Marco Grassini, di Riccardo Nicoletti per 1-0 contro Giacomo Pozzi e di Giovanni Navarra per 3-0 contro Salvo Mistretta (a cui era subentrato Sergio Mazzau sul risultato di 2-0).

Nella seconda gara gli aostani erano opposti al SC Fides Livorno con l’obiettivo di vincere per assicurarsi il passaggio del turo. Anche in questo caso il capitano rossonero non si schierava e lasciava spazio agli altri giocatori. Alla fine del primo tempo tutti erano in vantaggio tranne Riccardo Nicoletti che si trovava sotto per 1-2 contro Emiddio Figliolino. Nella ripresa, l’ingresso di Filippo Filippella (al posto di Nicoletti), che ribaltava il risultato vincendo per 5-3, consentiva agli aostani di ottenere anche il quarto punto e chiudere l’incontro con un’altra vittoria per 4-0. Il punteggio maturava con le vittorie di Donato Erbì su Massimo Matteucci con il risultato di 4-0, di Giovanni Navarra per 5-0 su Gionata Benedetti e di Bernardo Ricco contro Daniele Venturini per 5-0, che si aggiungevano a quella ottenuta dal capitano aostano.

Nel terzo incontro, l’ASD Calcio Tavolo Aosta Warriors, avendo già ottenuto l’accesso al Tabellone Master doveva assicurarsi di non perdere contro il SC Vecchia Talpa Fidenza per garantirsi il primo posto nel girone. Ancora una volta, il capitano non si schierava per assicurarsi la possibilità di subentrare in una gara in bilico cercando di assicurarsi un punto utile alla squadra. Alla fine del primo tempo gli aostani erano in vantaggio con il solo Riccardo Nicoletti in svantaggio per 0-2 contro Gianluca Pambianchi. Anche questa volta Filippo Filippella subentrava su Nicoletti per cercare di riequilibrare il risultato, ma non andava oltre il pareggio nella frazione di gioco disputata con Pambianchi che si affermava con il risultato di 1-3. Giovanni Navarra si faceva ribaltare il punteggio da Francesco Molinari ed usciva sconfitto dal suo incontro per 2-3, mentre le vittorie di misura di Bernardo Ricco per 1-0 su Pietro Fanti e di Donato Erbì su Gian Marco Taverna per 2-1, davano alla squadra dell’ASD Calcio Tavolo Aosta Warriors i due punti necessari a pareggiare l’incontro per 2-2 ed a garantirsi il primo posto nel Girone 6.

Negli Ottavi di Finale del Tabellone Master i giocatori dell’ASD Calcio Tavolo Aosta Warriors, pescavano come avversario il ACS Perugia che, clamorosamente, aveva concluso al secondo posto il suo Girone dopo la sconfitta con il Subbuteo Casale. Match molto complicato da affrontare per il valore tecnico degli avversari. Pur avendo combinato dei buoni accoppiamenti, alla fine del primo tempo gli aostani erano in svantaggio per 0-4. Nella ripresa mentre sia Filippo Filippella che Giovanni Navarra riuscivano a recuperare gli svantaggio cercando di agguantare il

pareggio nei rispettivi incontri, Ricco ed Erbì subivano delle dilaganti sconfitte che rendevano vano ogni possibile recupero. Alla fine dell’incontro gli umbri si imponevano con un netto 0-4 con i seguenti punteggi: Filippo Filippella sconfitto da Severino Gara per 1-2, Giovanni Navarra sconfitto da Mauro Manganello per 2-3, Bernardo Ricco sconfitto da Enrico Guidi per 0-4 e Donato Erbì sconfitto da Stefano De Francesco per 1-5.

La Finale del Tabellone Cadetti era conquistata dal SC Viterbese Subbuteo che superava nettamente per 4-0 il SC Real Sombrero San Miniato, mentre la Finale del Tabellone Master veniva vinta clamorosamente dal Subbuteo Casale che superava per 2-1 il SC Labronico Livorno.

Entra nella storia del Calcio Tavolo/Subbuteo l’ASD Calcio Tavolo Aosta con la vittoria di

Filippo Filippella nella Coppa Italia Individuale Categoria Subbuteo .

Dopo questo successo prestigioso il capitano rossonero potrebbe ritrovare di nuovo la vetta del Ranking Italia superando Cesare Santanicchia, mentre per la squadra aostana ancora non arriva il momento per festeggiare la vittoria in un Torneo di prestigio pur mantenendosi tra le migliori squadre del panorama nazionale.