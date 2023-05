Nuoto: Nicola Repetto protagonista al Trofeo Nord Padania

Domenica 7 maggio si è disputato a Lodi il 30° Trofeo Nord Padania Nuoto, 8° giornata del circuito nord-ovest e prima gara in vasca da 50 metri per i 917 atleti partecipanti, provenienti da tutta Italia, che hanno dato spettacolo siglando un record mondiale, uno europeo e una decina di record italiani.

I nuotatori valdostani della Libertas Nuoto Caluso si sono messi in luce con la vittoria di Repetto Nicola nei 100 rana M35 che chiude in 1.16.93. Lo stesso Repetto è terzo nei 50 rana con 33.96. Terzo gradino del podio nei 100 farfalla M30 per Castiglioni Mattia che ferma il cronometro a 1.01.50. Liberati Daniele vince l'argento negli M60 con 33.08 e il bronzo nei 200. Bene anche Faccenda Barbara M50, terza nei 50 dorso con 43.38.