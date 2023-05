Ciclismo: Mattia Agostinacchio trionfa nel "Trofeo Strade Bianche"

Seconda uscita su Strada e subito il colpo grosso di Mattia Agostinacchio che, questa mattina, si è imposto in solitaria nel 17° Trofeo Strade Bianche della Contea – 8° memorial Partigiano, a Ronco di Gussago (Brescia), gara riservata agli Allievi e tra le più prestigiose della categoria in Italia.

Corsa in circuito, cinque giri, di 57,100 km, i primi tre su un tracciato più lungo completamente su asfalto, gli ultimi due caratterizzati da due tratti sterrati, interrotti da un’altra lingua d’asfalto. Mattia Agostinacchio (Xco Project – Francesconi Racing) è tra i più attivi di giornata: sempre nella zona di testa e più volte protagonista nel chiudere i tanti tentativi di fuga. E sono gli ultimi due giri a fare selezione, lasciando al comando un gruppetto di una quindicina di unità.

Nel primo tratto di ‘strada bianca’ dell’ultima tornata, il primo strappo, dal quale escono in tre, con una ventina di secondi di vantaggio sugli altri fuggitivi; nel secondo sterrato, a 4 km dall’arrivo, l’affondo decisivo di Agostinacchio, che mette tra sé e i compagni di fuga una ventina di secondi. Gli ultimi tre mila metri si trasformano in una cronometro per l’aostano, che chiude con il tempo di 1h 23’25”, all’interessante media di 41,071 km/h. Alle sue spalle, a 8”, la volata degli inseguitori per il podio, gruppetto regolato da Riccardo Colombo (Gb JuniorPool Cantù) e Yurii Oliinyk (Villongo; ucraino al primo podio in una gara nel nostro Paese); al 15° posto Kristian Blanc (Madonna di Campagna).