All Around eMTB Bosch entra nel calendario UCI

La seconda edizione di All Around eMTB Bosch cambia data e si colloca a fine estate. La competizione dedicata alle mountain bike a pedalata assistita, originariamente programmata dal 28 giugno al 2 luglio, si sposta nel periodo tra il 6 e il 10 settembre, con alcune importanti novità.

La manifestazione che consente di scoprire la Valle d’Aosta infatti è entrata a pieno titolo all’interno del calendario UCI (Unione Ciclistica Internazionale) assumendo ancora più importanza e prestigio. Un doppio colpo di pedale che però implica nuove regole, diversi standard organizzativi e un riassetto generale, aspetti che richiedono tempo, precisione e professionalità. Dopo una attenta analisi, anche dei calendari regionali e nazionali, lo staff ha deciso di ricollocare l’evento a fine estate.

L’occasione è ghiotta e da sfruttare: l’ingresso nell’UCI e i relativi premi gara sono un biglietto da visita importante per tutti, in particolare per gli stranieri e i big della disciplina, molti dei quali con un roseo passato nel mondo della mountain bike.



Novità anche per quanto riguarda le distanze; l’organizzazione ha infatti voluto aggiungere la AA50 (1.950 metri D+) per andare incontro a tutte le esigenze. Si pedalerà solo su una prova con partenza da Valpelline e arrivo ad Aosta.

Confermate le formule e gli altri due percorsi, la AA 200 di 230 chilometri da percorrere in cinque tappe e la AA 100 di 95 chilometri che si snoderà sui sentieri delle ultime due frazioni della prova più lunga. I tracciati potranno essere percorsi nella versione competitiva (secondo i regolamenti federali) oppure randonnée che consentirà di pedalare senza la frenesia del cronometro.

I partecipanti dovranno superare 9.650 metri di dislivello positivo e 10.250 metri di negativo nella AA 200 e 3.340 metri in positivo e 3.500 metri in negativo per la AA 100.



Le iscrizioni riapriranno nelle prossime ore sul sito internet di Endu; fino al 30 giugno saranno in promozione con uno sconto pari al 25%.



Luca Santini, organizzatore: «Spostare un evento di questa portata non è banale, a maggior ragione quando sono coinvolti numerosi territori e svariate istituzioni. Abbiamo riflettuto molto su questa decisione, poi grazie alla disponibilità dei comuni è stato effettuata questa scelta, che rappresenta una bellissima opportunità e ci consente di affacciarsi ufficialmente nel panorama internazionale».