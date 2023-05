GIRO D'ITALIA: JONATHAN MILAN VINCE LA SECONDA TAPPA

Jonathan Milan (Bahrain - Victorious) ha vinto la seconda tappa del 106^ Giro d'Italia, la Teramo-San Salvo di 202 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente David Dekker (Team Arkéa Samsic) e Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck).



Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) conserva la Maglia Rosa di leader della Classifica Generale.



RISULTATO DI TAPPA

1 - Jonathan Milan (Bahrain - Victorious) - 202 km in 4h55’11’’, alla media di 41.059 km/h

2 - David Dekker (Team Arkéa Samsic) s.t.

3 - Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) s.t.



CLASSIFICA GENERALE

1 - Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step)

2 - Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) a 22"

3 - João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates) a 29"

LE MAGLIE UFFICIALI

Le Maglie di leader del Giro d’Italia sono disegnate da CASTELLI con tessuti riciclati prodotti da SITIP.

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Enel - Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step)

leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, sponsorizzata da Agenzia ICE con il brand Madeinitaly.gov.it

leader della Classifica a Punti, sponsorizzata da Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Paul Lapeira (Ag2r Citroën Team)

leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Maglia Bianca, leader della Classifica Giovani, sponsorizzata da Intimissimi Uomo - Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) - indossata da Brandon McNulty (UAE Team Emirates)

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore di tappa Jonathan Milan ha detto: “E' un'emozione incredibile. Ieri avevo testato le mie gambe a cronometro, oggi volevo vincere allo sprint. I miei compagni di squadra mi hanno portato nella miglior posizione possibile. E' la mia prima vittoria di tappa al Giro. Non ho parole per descrivere come mi sento." La Maglia Rosa Remco Evenepoel subito dopo l'arrivo ha dichiarato: "Siamo stati abili a rimanere lontani dai guai. La caduta è stata brutta, fortunatamente ne sono rimasto fuori. Questa mia prima giornata in Maglia Rosa è stata veramente speciale."