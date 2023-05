Ciclismo: Valdostani protagonisti nel cuneese

Spedizione rossonera positiva a Piasco/Costigliole Saluzzo (Cuneo) nell’8° memorial Mario Bianco, corsa su Strada per Esordienti e Allievi, con partenza unica, sia maschile, sia femminile (Allievi Donne al via in gara con gli Esordienti maschili secondo anno).

In grande evidenza Elisa Giangrasso, Sofia Guichardaz, Enea Bortolotti Barrel e Kristian Blanc, con le prime due - già protagoniste il giorno precedente ai ‘regionali’ Xco di MountainBike a Saint-Nicolas – che conquistano i due gradini alti del podio; Bortolotti conclude al quinto posto all’esordio stagionale su Strada, mentre Kristian Blanc è sesto nella volata Allievi.

Una sessantina di concorrenti al via e, sotto il diluvio, temperature basse e forte vento, impegnati sul 29 km del tracciato che si decide in una volata di ventitre unità, gruppetto regolato da Mattia Moretti (Rostese), al traguardo in 45’56” alla media di 37,881 km/h. Nello Sprint alla rincorsa al podio ci sono, 17° e 5° Esordienti primo anno, Enea Bortolotti Barrel (Orange Bike Team); 20° Marco Crocé (Xco Project – Francesconi Racing; 14° Esordienti 2); 23° Pietro Mantasia (Xco Project – Francesconi Racing; 16° Esordienti 2); 23°, a prima Allievi Donne, Elisa Giangrasso (Orange Bike Team); poco dietro anche per grandi problemi al cambio, 31° e seconda Allievi Donne, Sofia Guichardaz (Xco Project – Francesconi Racing).

Negli Allievi, dopo 58 km, coperti in 1h 25’00” alla media di 40,941 km/m, la corsa si decide con una volata ‘in famiglia’ della Gb Junior Pool Cantù, e a conquistare il gradino alto del podio è Lorenzo Basso, che precede i compagni di sodalizio Julian Bortolami e Lorenzo Guglielmi. Attardati di venti secondi il resto del gruppo, che vede conquistare il sesto posto assoluto Kristian Blanc (Madonna di Campagna). Giornata poco fortunata per il neo campione regionale Xco del giorno precedente, Mattia Agostinacchio (Xco Project – Francesconi Racing) vittima di una foratura nel secondo giro del percorso mentre era nel gruppetto dei fuggitivi.