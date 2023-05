Ciclismo: Lanfranchi e Vittone vincenti e leader della classifica generale degli Internazionali d’Italia. Podio per Borre e Teocchi

Un nuovo circuito tutto da scoprire, molto tecnico, con dure e brevi salite che possono mietere vittime in questa gara dal sapore internazionale.

Tra gli Junior uomini Gabriel Borre è pronto a dare battaglia nella sua agguerrita categoria. E’ subito protagonista, è parte del gruppo dei primi, la gara molto impegnativa e selettiva, tanto che giro dopo giro le posizioni vengono delineate in modo chiaro. Gabriel non riesce a rispondere all’ultimo attacco e conclude la sua prova in seconda posizione onorando ancora una volta il podio.

Tra le donne Open presenti Chiara Teocchi con le big e Marta Zanga, U23, una categoria che anno dopo anno diventa sempre più agguerrita.

Chiara parte bene, tiene il ritmo delle prime per un paio di giri, poi si sente la fatica della dura preparazione in altura, in vista delle prove di Coppa del Mondo, chiuderà la sua gara in quinta posizione tra le Elite.

Marta Zanga, pronta a dare il meglio in questo appuntamento importante, cerca di amministrare al meglio le proprie energie chiudendo in settima posizione. Top ten centrata.

Tra le Junior ottima la prova di Elisa Lanfranchi che spadroneggia nella sua categoria portandosi a casa una meritatissima vittoria e la maglia di leader del circuito Internazionali d’Italia Series, purtroppo nonostante la buona gara condotta, Arianna Bianchi sarà costretta ad un ritiro per problemi fisici quando mancava un giro alla fine.

Nell’attesissima gara maschile Open, Alessio Agostinelli ed Andreas Vittone fanno parte del gruppetto di testa, Alessio causa di un problema fisico non ancora guarito al meglio, perde terreno dopo un paio di giri, mentre resiste fino alla fine Andreas, che in diversi punti del percorso prende l’iniziativa e si mette in testa tentando la fuga.

Sotto il traguardo Andreas chiuderà in settima posizione generale e primo tra gli Under 23, piazzamento che gli consente di vestire la maglia di leader di categoria, precedendo l’atleta di casa, Alessio, che chiude in dodicesima pozione. Il trenino arancionero prosegue con Marco Betteo quindicesimo e Michael Pecis sedicesimo, ritiro per problemi fisici per Carlo Cortesi.

“Siamo molto contenti di questi risultati, gli Internazionali d’Italia sono sempre un appuntamento importante che richiama atleti di elevata caratura. Chiudiamo ancora una volta con un ricco bottino, due maglie di leader del circuito conquistate e ottimi posizionamenti, il lavoro di gruppo paga sempre quando c’è passione, dedizione e motivazione. Abbiamo ottimi atleti capaci di figurare in tutte le gare di livello internazionale e mondiale. Bravi ragazzi! Ora un fine settimana senza gare per ritrovare gli atleti a Nove Mesto na Morave per la prima di Coppa del Mondo ”, questo quanto dichiara il patron Fabrizio Pirovano.