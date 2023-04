Ciclismo: Vittone primo, Berta e Pesse sul podio agli “Internazionali” di Esanatoglia (MC)

Andreas Vittone centra la ‘Top 10” negli Elite ed è primo degli Under 23; Martina Berta è seconda assoluta e Nicole Pesse conquista il gradino basso del podio, sempre nelle U23.





Nella Elite Donne la sfida è tra la danese Under 23 Sofie Heby Pedersen e Martina Berta, con la prima che all’ultimo giro fa la differenza e va a vincere in 1h 20'592, a precedere una coppia di Elite: di 39” Martina Berta (Santa Cruz Rockshox; 1h 21’38”) e di 2’09” Giada Specia (Wilier-Pirelli Factory; 1h 23’07”). Ottimo sesto posto, terza Under 23, Nicole Pesse (Rdr Italia Leynicese; 1h 29’30”); 11°, 7° U23, Giulia Challancin (Scott-Libarna Racing; 1h 34’18”). Anche in campo maschile la gara si decide in pratica all’ultima tornata, con l’accelerazione di Luca Braidot (1h 21’19”) che spacca il gruppo dei sette uomini di testa; alle spalle del portacolori del Santa Cruz Rockshox, a 6”, Simone Avondetto (Wilier-Pirelli; 1h 21’24”) e a 12” Daniele Braidot (Cs Carabinieri; 1h 21’30”). Settima posizione assoluta, migliore tra gli Under 23, Andreas Vittone (Ktm-Protek-Elettrosystem; 1h 22’08”).





Negli Juniores, gara tutta di testa di Gabriel Borre, a dettare il ritmo prima con in un terzetto – con Simone Magnani e Diego Milan -, poi in un quartetto con i rientranti Elan Paccagnella e Ettore Prà (perdeva terreno Magnani). All’ultimo giro il forcing dà ragione a Elan Paccagnella (Junior Team Sudtirol; 1h 02’21”), che precede di 14” Gabriel Borre (Ktm-Protek-Elettrosystem; 1h 02’35“) e, di 33° Diego Milan (Rock Bike Team; 1h 02’54”). In 12° posizione Stefano Gerbaz (Cicli Lucchini; 1h 05'36”). Al femminile, successo di Elisa Lanfranchi (Ktm-Protek; 58’56”); 13° Emilie Bionaz (Cicli Lucchini; 1h 09’05”).





Nella generale, Andreas Vittone è settimo assoluto e indossa la maglia di capoclassifica U23, con 70 punti, graduatoria capeggiata da Simone Avondetto (170). Maglia di leader, al femminile, per Martina Berta (205 punti), a precedere Giada Specia (155) e Sofie Heby Pedersen (150); Nicole Pesse, con 72 punti, è 8° assoluta e terza U23; 16° Giulia Challancin (38; 7° Under 23). Negli Juniores, secondo Gabriel Borre (161 punti), alle spalle di Diego Milan (180); 14° Stefano Gerbaz (44); al femminile, al comando Elisa Lanfranchi (185); 15° Emile Bionaz (45).