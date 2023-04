Ginnastica: Gym Aosta, buone prestazioni delle Silver a St. Vincent

I giorni 23-24 e 25 aprile ha avuto luogo a St. Vincent la 2a prova del Campionato Regionale Silver di Ginnastica Ritmica, con la partecipazione di numerose ginnaste della Gym Aosta guidate dalle tecniche Giorgia Evaspasiano, Helene Porliod, Giorgia Righi e Valentina Lampis, che si sono alternate nella lunga maratona di questo Campionato.

CAMPIONATO INDIVIDUALE LB1

Sotto la guida tecnica dell’allenatrice Helene Porliod, sono scese in pedana due giovani ginnaste della Gym Aosta nel Campionato Individuale LB1. Per le Allieve 1a Fascia 1° posto per Anita Molinaro che ha ottenuto un totale di 18.275 (Fune 9.075, Cerchio 9.200). Per le Allieve 2a Fascia sale sul podio al 2° posto Viola Di Francesco con un totale di 19.075 (Fune 9.325, Cerchio 9.750).

CAMPIONATO INDIVIDUALE LC

Per le Allieve 2° fascia: 4° posto per Aline Graiani con punti 20.100 (corpo libero 10.250, palla 9.850), 10° per Alessia Bordet con 19.400 (c.l. 9.975, cerchio 9.425) , 12° per Candice Grosjacques con 18.575 (c.l. 9.875, palla 8.750)

Per le Allieve 3a fascia con ben 28 partecipanti.

6° posizione per Swami Giovinazzo con 20.325 (c.l. 10.250, palla 10.075), 22° per Oleksandra Palko con 18.625 (c.l. 9.725, cerchio 8.900).

Fra le Allieve 4° fascia su 33 partecipanti sale sul podio al 3° posto Elisa Bottari con 21.000 netto (c.l. 10.425, palla 10.575), seguita da vicino da Elena Bianco al 4° posto con 20.975 (c.l. 10.250, palla 10.725), seguono al 17° Giulia Chuc (c.l. 9.450, cerchio 9.975) e Arianna Riva (cerchio 9.675, palla 9.750) con l’identico punteggio di 19.425.

Fra le Junior 2 Lavinia Facchini va al 17° posto con 18.525 ( cerchio 9.075, palla 9.450), Luna Gallucci al 21° con 18.250 (cerchio 8.925, palla 9.325)

Fra le Junior3 Claudia Matteotti si posiziona al 11° posto con 19.525 (fune 9.650, cerchio 9.875).

Fra le Senior 1 Helene Genola (fune 8.450, cerchio 9.125) per un totale di 17.575 si piazza al 17° posto

Per le Senior 2 Alessia Bottazzi con 17.900 (cerchio 8.725, palla 9.175) si posiziona al 16° posto.

Fra le Senior 3 Maya Marcoz ottiene infine un 6° posto con 18.900 (cerchio 9.200, clavette 9.700).

CAMPIONATO INDIVIDUALE LD

Fra le Allieve 2a fascia 9° posto per Charlene Scarlatta con punti 20.950 (c.l. 10.350, cerchio 10.600).

Fra le Allieve 3° fascia va sul podio con un bel 2° posto Arianna Desandrè, con un elevato totale di 24.275 (fune 11.850, clavette 12.425), 5° Ilenia Molinaro con 23.675 (cerchio 12.550, nastro 11.125), 6° Ginevra Fumasoli con 23.575 (c. libero 12.175, palla 11.400).

Per le Allieve 4° fascia 8° posto per Sara Sebastiani (cerchio 11.400, palla 11.425) per un totale di 22.825.