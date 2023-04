Snowboard: Il valdostano Loris Framarin conquista la vittoria a Kitzsteinhorn

Ha conquistato il primo podio in Coppa Europa, martedì, nel Big air di Corvatsch (Svizzero) e Loris Framarin a Kitzsteinhorn (Austria) si è migliorato, conquistando la prima vittoria nel circuito continentale Premium; molto bene anche il fratello Leo Framarin, quarto, a soli 6/10 dal podio; in carriera, Leo Framarin aveva vinto, in Coppa Europa, il Big air di Crans Montana (Svizzera), il 28 gennaio 2022, e aveva concluso in terza posizione lo Slope style di Font Romey (Francia), il due febbraio di quest’anno.

Loris Framarin (Cse; 190 punti) mette il sigillo nell’ultima tappa di Coppa Europa Premium 2023 vincendo il Big air di Kitzsteinhorn, precedendo la coppia nipponica Kira Kimura (178.20) e Ruki Tobita (174.60), con quarto posto di Leo Framarin (Sc Crammont MB; 174.00), a soli 6/10 di punto dal podio.

Nello Slope style di venerdì, vinto dal francese Romain Allemand. Il migliore degli azzurri, Alberto Maffei, 5°; 11° Leo Framarin (Sc Crammont MB); 18° Loris Framarin (Cse).

Nella classifica generale del Big air di Coppa Europa, successo del giapponese Kira Kimura, con 280 punti e, secondo a quattro lunghezze di distanza, Loris Framarin (276); nella combinata Big air Slope style, primo il francese Romain Allemand (508); quarta posizione di Loris Framarin, a quota 297.