Hochey su Ghiaccio: le giovanili del Gladiators Aosta protagoniste

Si sono svolti nel weekend due tornei riservati alle categorie U13 e U11 ai quali hanno partecipato i Gladiators, sempre in associazione con l'HC Varese.

UNDER 13

Bella esperienza per i ragazzi Under 13 lungo i Castelli della Loira. In un torneo magnificamente organizzato, con selezioni provenienti da Canada, Svizzera, USA (2 teams, east and north), Tours, Rouen e la selezione del Kazakistan, vincitrice dell'ultima edizione del torneo Peewee (il torneo giovanile più importante al mondo, che si gioca in Quebec ogni anno), i giovani hockeisti hanno avuto modo di accrescere esperienza e autostima contro team prestigiosissimi.

I ragazzi, guidati dall'instancabile Giovinazzo, si sono classificati settimi, vincendo 2 matches e e perdendone 3, uno di questi in maniera onorevole (3-0) contro i Kazaki.

UNDER 11

Torneo articolato per i giovani targati Aosta-Varese. Nella fase di qualificazione, colpa forse qualche disattenzione, i piccoli gladiatori sono stati sconfitti dal Padova e dallo Zoldo.

Qualificatisi per il President Trophy (torneo di consolazione), i ragazzi non si sono demoralizzati, hanno messo tutto l'orgoglio sul ghiaccio, sconfiggendo in serie Pinerolo (4-2) e Torino Bulls (4-1) ed in finale il Real Torino (6-1) vincendo così il trofeo, che equivale ad un assoluto onorevolissimo settimo posto.

E' infine di questa settimana l'ufficializzazione della collaborazione per la prossima stagione tra Miners Fanano, club ambiziosissimo emiliano, e HC Gladiators Aosta. Head coach per la prima squadra sarà Luca Giovinazzo, che manterrà anche la guida U19 dei Gladiators, squadra che punta a bissare il successo della U17. Mantenuta la collaborazione per il settore giovanile con HC Varese, che, come visto anche in questo weekend, sta portando ottimi frutti.(news ripresa anche da sportmediaset)

Si è infine concluso in Corea del Sud il mondiale per Marta Mazzocchi con un onorevolissimo terzo posto, che lascia un po' di amaro in bocca per l'occasione mancata (fino all'ultima giornata ci sarebbe stata la possibilità di vincere e passare in serie superiore).