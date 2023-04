Ginnastica: Gym Aosta brilla a Saint Vincent

A Saint Vincent si è svolta sabato scorso la 2a Prova Campionato Insieme Silver di Ginnastica Ritmica, dove sono scese in pedana tre squadre della Gym Aosta, sotto la direzione tecnica di Giorgia Evaspasiano, Helene Porliod e Valentina Lampis.

Ottimi i risultati conseguiti, con due vittorie e un piazzamento, nel dettaglio:

Per le LD1 categoria Open: al termine di una convincente prestazione ai 2 attrezzi vince la squadra della Gym Aosta (Arianna Cossu, Sara Mammoliti Mochet, Miryam Sahbani, Anita Semplicini) con punti 10.675.

Per le LD2 Open la coppia della Gym Aosta composta da Elodie Graiani e Claudia Matteotti si piazza all’8° posto con punti 8.325 complici due sfortunate perdite di attrezzo.

Perla categoria di vertice del gruppo Silver, la LE1 Open, bella vittoria della Gym Aosta per la squadra formata da Giulia Castagnera, Martina Crisopulli, Marta Framarini, Emile Marcellan e Sofia Rogolino c on punti 12.025.